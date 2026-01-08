লাতিন আমেরিকা

ভেনেজুয়েলার তেলের বিক্রি ‘অনির্দিষ্টকালের’ জন্য নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন
ভেনেজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদের কাছে একটি তেলক্ষেত্রে পাইপলাইন এবং তেল উত্তোলনের যন্ত্রছবি: রয়টার্স

ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেলের বিক্রি ‘অনির্দিষ্টকালের’ জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বুধবার মার্কিন জ্বালানিবিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস রাইট এ ঘোষণা দেন।

এ ঘোষণার এক দিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী নেতারা ৩ কোটি থেকে ৫ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি তেল যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বাজারজাত করতে রাজি হয়েছেন।

মিয়ামিতে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকস আয়োজিত এক জ্বালানি সম্মেলনে ক্রিস রাইট বলেন, ‘আমরা ভেনেজুয়েলা থেকে আসা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল বাজারজাত করতে যাচ্ছি। প্রথমে মজুত থাকা তেল এবং পরে দেশটির উৎপাদিত সব তেল অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরাই বিশ্ববাজারে বিক্রি করব।’

গত শনিবার মার্কিন বিশেষ বাহিনী ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে উঠিয়ে নিউইয়র্কে নিয়ে যায়। এর পর তাঁর সহযোগীরা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেন। এমন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কয়েক দিনের মধ্যে ক্রিস রাইট ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেল রপ্তানি সহজ করতে দেশটির জ্বালানি খাতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হতে পারে।

ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেল রপ্তানি সহজ করতে দেশটির জ্বালানি খাতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্রিস রাইট।

ক্রিস রাইট বলেন, ‘যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম আমদানির মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেল শিল্পকে ধসে পড়ার হাত থেকে রক্ষা এবং উৎপাদন বাড়াতে আমরা দেশটির বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করছি।’

ক্রিসের মতে, ভেনেজুয়েলায় জ্বালানি তেল উৎপাদন আগের মতো দৈনিক ৩০ লাখ ব্যারেলের বেশিতে ফিরিয়ে আনতে হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ ও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তবে স্বল্প মেয়াদে ছোটখাটো মেরামত ও যন্ত্রাংশের মাধ্যমে দৈনিক উৎপাদন কয়েক লাখ ব্যারেল বাড়ানো যাবে।

