মেলানিয়ার লেখা ব্যক্তিগত চিঠি পুতিনকে পৌঁছে দিলেন ট্রাম্প, কী আছে চিঠিতে

রয়টার্স
মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জি–২০ সম্মেলন চলাকালে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মেলানিয়া ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনফাইল ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ব্যক্তিগত একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে ইউক্রেন ও রাশিয়ার শিশুদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসের দুই কর্মকর্তা এ তথ্য দিয়েছেন।

ওই কর্মকর্তারা বলেছেন, আলাস্কায় বৈঠকের সময় ট্রাম্প নিজ হাতে মেলানিয়ার চিঠিটি পুতিনকে পৌঁছে দেন। স্লোভেনিয়ায় জন্ম নেওয়া মেলানিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা সফরে যাননি।

মেলানিয়ার চিঠিতে কী লেখা আছে, তা নিয়ে ওই দুই কর্মকর্তা বিস্তারিত জানাননি। শুধু বলেছেন, এতে ইউক্রেন যুদ্ধে শিশুদের অপহরণ করার বিষয়টির উল্লেখ আছে। এর আগে এ চিঠির কথা প্রকাশ্যে আসেনি।

রুশ বাহিনীর হাতে ইউক্রেনীয় শিশুদের অপহৃত হওয়ার বিষয়টি ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি ইস্যু।

ইউক্রেন অভিযোগ করেছে, রুশ বাহিনী হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে অপহরণ করেছে এবং তাদের পরিবার বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই রাশিয়া বা দখল করা এলাকায় নিয়ে গেছে। কিয়েভের মতে, এটা এমন এক যুদ্ধাপরাধ, যা জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত জাতি হত্যা বা জেনোসাইডের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে।

রাশিয়ার দাবি, তারা শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অসহায় শিশুদের রক্ষা করছে।

জাতিসংঘ বলছে, ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়া পুরোদমে হামলা শুরু করার পর লাখ লাখ শিশু দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। তাদের অধিকারের লঙ্ঘন হয়েছে।

গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজ শহরে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাম্প ও পুতিন প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করলেও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনো যুদ্ধবিরতি বা চূড়ান্ত কোনো চুক্তি হয়নি।

