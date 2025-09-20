এবার চার্লস–ক্যামিলাকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা ট্রাম্পের
যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলাকে আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা করছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বিবিসিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করবে। এ আয়োজনে যুক্তরাজ্যের রাজা–রানিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা, সেটা নিশ্চিত নয়। তাঁদের আমন্ত্রণের সময় সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি।
সর্বশেষ ২০০৭ সালে যুক্তরাজ্যের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন। ওই সময় যুক্তরাজ্যের তৎকালীন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্র যান।
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে সবে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরেছেন ট্রাম্প। যুক্তরাজ্য সফরে ট্রাম্পের সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী মেলানিয়া, মেয়ে টিফানিসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
সফরকালে তিনি যুক্তরাজ্যের রাজা–রানি, প্রিন্স অব ওয়েলস উইলিয়াম ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গেও।
যুক্তরাজ্যে এটা ট্রাম্পের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় সফর। দায়িত্ব পালনকালে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুক্তরাজ্যে দুবার রাষ্ট্রীয় সফর বিরল ঘটনা। ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালের জুনে প্রথমবার যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছিলেন।
ট্রাম্প দম্পতির সম্মানে রাজকীয় নৈশভোজ আয়োজন করেন চার্লস–ক্যামিলা। উইন্ডসর ক্যাসলে ১৬০ জন অতিথির জন্য জাঁকজমকপূর্ণ এ ভোজসভা আয়োজন করা হয়।
ট্রাম্প বহু বছর ধরেই প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের একজন প্রশংসাকারী। সফরে ট্রাম্প উইন্ডসরে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।