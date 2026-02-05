যুক্তরাষ্ট্র

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো ‘প্রতিটি মুহূর্ত’–এর জন্য অনুতপ্ত বিল গেটস

দ্য গার্ডিয়ান
জেফরি এপস্টেইনকে নিয়ে মার্কিন বিচার বিভাগ যে নথি প্রকাশ করেছে তাতে বিল গেটসের এই ছবি পাওয়া গেছেছবি: রয়টার্স

জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো ‘প্রতিটি মুহূর্ত’ নিয়ে অনুতাপ প্রকাশ করেছেন বিল গেটস। তবে তাঁর সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা বলেছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত কুখ্যাত যৌন অপরাধী এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সময় কাটানো নিয়ে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতার এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি আছে।

গত সপ্তাহে মার্কিন বিচার বিভাগ এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ৩০ লাখ পাতার নথি প্রকাশ করেছে। ওই সব নথিতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং ই–মেইলে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। নথিতে অনেক ব্যক্তিগত ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

নথির মধ্যে থাকা একটি খসড়া ই–মেইলে এপস্টেইন অভিযোগ করেছেন, বিল গেটস বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কে জড়িত ছিলেন।

বিল গেটস নাইন নিউজকে বলেন, তিনি ২০১১ সালে এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পরবর্তী তিন বছরে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার ডিনারে গিয়েছিলেন। তবে তিনি কখনো এপস্টেইনের ক্যারিবীয় দ্বীপে যাননি এবং নারীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও ছিল না।

এপস্টেইন লিখেছেন, গেটসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে ছিল—বিল গেটসকে মাদক পেতে সহায়তা করা, রুশ মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরের পরিণতি মোকাবিলায় সহায়তা করা এবং বিবাহিত নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সহজ করা।

গতকাল বুধবার অস্ট্রেলিয়ার নাইন নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস বলেন, ‘আমি তাঁর (এপস্টেইনের) সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য অনুতপ্ত এবং ক্ষমা চাইছি।’

বিল গেটস আরও বলেন, ‘ওই ই–মেইল কখনো পাঠানো হয়নি। ওই ই–মেইলটি মিথ্যা। আমি জানি না, তিনি সেখানে কী ভাবছিলেন। তিনি কি কোনোভাবে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলেন?’

এপস্টেইনকে নিয়ে তদন্তের লাখ লাখ ফাইল প্রকাশের পর বিল গেটসের একজন মুখপাত্রও একইভাবে এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের কারাগারে আত্মহত্যা করেন এপস্টেইন।

বিল গেটসের মুখপাত্র বলেছিলেন, ‘এসব নথি কেবল এটিই প্রমাণ করে যে বিল গেটসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না পেরে এপস্টেইন হতাশ ছিলেন। তিনি মানুষকে ফাঁদে ফেলতে ও বদনাম করতে যত নিচে নামতে হয়, তত নিচে নামতেন।’

এপস্টেইনের সঙ্গে বিল গেটসের সম্পর্ক নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে এ নিয়ে মেলিন্ডাও মুখ খুলেছেন। তিনি মার্কিন ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘এই নথির প্রকাশ আমার বিবাহিত জীবনের কিছু অত্যন্ত, অত্যন্ত বেদনাদায়ক মুহূর্তের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।’

মেলিন্ডা আরও বলেন, ‘যখনই সেই বিষয়গুলোর বিস্তারিত সামনে আসে, আমার জন্য এটি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।’

২০২১ সালে বিল গেটস ও মেলিন্ডার বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

মেলিন্ডা বলেন, ‘সেখানে যেকোনো বিষয় নিয়ে এখনো যে প্রশ্নই থাকুক—আমার পক্ষে তার সবকিছু জানা সম্ভব না। প্রশ্নগুলো তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কিংবা আমার সাবেক স্বামীর জন্য। আমাকে নয়, বরং তাদের এসব বিষয় নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।’

গেটস আরও বলেন, ‘আমাদের কথোপকথনের মূল বিষয় এমন ছিল যে এপস্টেইন অনেক ধনী মানুষকে চিনতেন এবং বলতেন, তাঁরা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতে সহায়তার জন্য অর্থ দান করতে পারেন। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকালে দেখি, সেগুলো আসলে কোনো কাজেই আসেনি।’

