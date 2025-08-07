ভারতের মতো এবার চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

রাশিয়ার তেল ক্রয়:
ভারতের মতো এবার চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনা অব্যাহত রাখায় ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার একই কারণে চীনের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ট্রাম্প। গতকাল বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, পরিস্থিতির ওপর বিবেচনা করে তিনি চীনের ওপর আরও শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিতে পারেন।
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সামনে আরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা আসবে বলে মনে করেন ট্রাম্প। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা হতে পারে...আমি এখনই এ নিয়ে কিছু বলতে পারছি না। আমরা ভারতের সঙ্গে এটা (অতিরিক্ত শুল্কারোপ) করেছি। আমরা খুব সম্ভবত আরও বেশ কয়েক দেশের সঙ্গে এটা করতে চলেছি। তাদের একটি হতে পারে চীন।’
গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট চীনকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তারা রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রাখে, তবে তারাও বাড়তি শুল্কের মুখে পড়তে পারে।
এ নিয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল বুধবার ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এর আগে দেশটির ওপর ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার কারণে ‘জরিমানা’ হিসেবে এবার অতিরিক্ত এই ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ওয়াশিংটন। দুটি মিলিয়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ।
ভারত ছাড়াও রাশিয়ার তেলের বড় ক্রেতা দেশ চীন। কিন্তু গতকাল হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া আদেশে চীনের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
তবে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট চীনকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তারা রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রাখে, তবে তারাও বাড়তি শুল্কের মুখে পড়তে পারে।