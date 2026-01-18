খামেনির বক্তব্যের পর ইরানে নতুন নেতৃত্বের ডাক দিলেন ট্রাম্প
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশব্যাপী চলা বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল শনিবার পলিটিকোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এখন ইরানে নতুন নেতৃত্ব খোঁজার সময় এসেছে।’
ট্রাম্পের এ মন্তব্যের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
এর আগে গতকালই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এক কড়া ভাষণে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ‘উসকানিদাতাদের’ উৎসাহিত করার অভিযোগ আনেন। তিনি ট্রাম্পকে একজন ‘অপরাধী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, ‘ইরানি জনগণের প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি ও তাঁদের ওপর অপবাদের জন্য তিনিই দায়ী।’
খামেনি জানান, প্রধান উসকানিদাতাদের আটক করা হয়েছে এবং বিক্ষোভ অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে বলে দেশটির আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফারস নিউজ জানিয়েছে।
সাক্ষাৎকারে খামেনির তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প তাঁকে একজন ‘অসুস্থ ব্যক্তি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর (খামেনি) উচিত দেশ সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও মানুষ হত্যা বন্ধ করা। দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ইরান এখন বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত হয়েছে।’
তাঁর (খামেনি) উচিত দেশ সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও মানুষ হত্যা বন্ধ করা। দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ইরান এখন বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত হয়েছে।
জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী মিশনের মুখপাত্র ট্রাম্পের এই বক্তব্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরুর পর ইরানে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ট্রাম্প ইরানিদের ‘প্রতিষ্ঠানগুলো দখল’ করার ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘সাহায্য আসছে।’
তবে শুক্রবার ট্রাম্পের সুরে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। তিনি জানান, ইরানে ৮০০ জনের ফাঁসি বাতিলের সিদ্ধান্তকে তিনি ‘দারুণ’ সম্মান জানান। আগের দিন বৃহস্পতিবার ইরানের বিচার বিভাগ জানিয়েছিল, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির দণ্ড কার্যকর করা হবে না। তবে ৮০০ জনের প্রাণ বাঁচানোর দাবির বিষয়ে হোয়াইট হাউস কোনো সুনির্দিষ্ট উৎস উল্লেখ করেনি।
বুধবার এক মার্কিন কর্মকর্তা এনবিসি নিউজকে জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা জোরদার এবং ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা হামলা মোকাবিলায় অতিরিক্ত সেনা ও সরঞ্জাম পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। এর মধ্যে রয়েছে ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ, অতিরিক্ত বিমান ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ-এর তথ্য মতে, বিক্ষোভে দমন-পীড়নের ফলে অন্তত ৩ হাজার ৯০ জন নিহত এবং ২২ হাজার ১২৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। সরকারি তথ্যের অনুপস্থিতিতে সংস্থাটি নিজস্ব সূত্রে এ পরিসংখ্যান তৈরি করেছে।
আয়াতুল্লাহ খামেনি গতকাল প্রথমবারের মতো বলেছেন যে বিক্ষোভে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর আগে কর্তৃপক্ষ কয়েক শ মানুষ নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও এবারই প্রথম ওই সংখ্যা সরকারিভাবে স্বীকৃত হলো।
এদিকে বুধবার এক মার্কিন কর্মকর্তা এনবিসি নিউজকে জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা জোরদার এবং ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা হামলা মোকাবিলায় অতিরিক্ত সেনা ও সরঞ্জাম পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। এর মধ্যে রয়েছে ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ, অতিরিক্ত বিমান ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
এর আগে গতকালই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এক কড়া ভাষণে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ‘উসকানিদাতাদের’ উৎসাহিত করার অভিযোগ আনেন।
ইরানে সামরিক হামলার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ওই দিনই মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।