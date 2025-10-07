যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন চলছে, পঞ্চম দফায়ও বিল পাসে ব্যর্থ সিনেট

যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন চলছে, পঞ্চম দফায়ও বিল পাসে ব্যর্থ সিনেট
মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট গতকাল সোমবার টানা পঞ্চমবারের মতো ব্যয় বরাদ্দ-সংক্রান্ত বিল পাসে ব্যর্থ হয়েছে। এ বিল পাস হলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শাটডাউন (অচলাবস্থা) কাটিয়ে আবার সচল হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ব্যয় বরাদ্দ-সংক্রান্ত বিল পাসের জন্য ৬০টি ভোট প্রয়োজন। কিন্তু এর কম ভোট পাওয়ায় গতকাল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান—উভয় পক্ষের প্রস্তাবই ভেস্তে গেছে।
গতকাল দিনের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও হুমকি দিয়েছেন, সিনেট আবার বিল পাসে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের গণহারে ছাঁটাই করা হবে। তহবিল ফুরিয়ে যাওয়ায় হাজারো কর্মী পাঁচ দিন ধরে বিনা বেতনে কাজ করছেন।
ডেমোক্র্যাটরা ব্যয় বিলে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। বিপরীতে রিপাবলিকানরা নিরেট একটি ব্যয় বিলের জন্য চাপ দিচ্ছে। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে তিনি ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে আগ্রহী।
গতকাল শুরুতে ডেমোক্র্যাটদের ব্যয় বরাদ্দ-সংক্রান্ত বিলের প্রস্তাব ৪৫-৫০ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এরপর ৫২-৪২ ভোটে রিপাবলিকানদের প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায়।
ভোটাভুটির পরপরই ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন। সরকারে অচলাবস্থা বজায় থাকার পেছনে তিনি ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করেন।
ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘আমি ডেমোক্র্যাটদের ব্যর্থ স্বাস্থ্যসেবা নীতি কিংবা অন্য যেকোনো কিছু নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর আগে অবশ্যই তাদের শাটডাউন কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত আজ রাতের মধ্যেই সরকার সচল করা উচিত।’
ডেমোক্র্যাটরা শুরু থেকেই রিপাবলিকানদের ব্যয় বিলের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। কারণ, এই প্রস্তাব পাস হলে নিম্ন-আয়ের মার্কিনিদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সংকুচিত হয়ে পড়বে।
ডেমোক্র্যাটদের দাবি, ব্যয়–সংক্রান্ত যেকোনো বিলে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের মেডিকএইড স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে কাটছাঁট বাতিল করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।
রিপাবলিকানরা বারবার অভিযোগ করেছেন, অবৈধ অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে ডেমোক্র্যাটরা সরকার অচল করে দিয়েছে। যদিও এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডেমোক্র্যাট নেতারা। তাঁরা বলেছেন, সরকার সচল হলে আলাদা বিলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি সমাধানে কাজ করবেন।
গতকাল ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি সম্ভাব্য স্বাস্থ্যসেবা–সংক্রান্ত নীতি নিয়ে বর্তমানে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার ট্রাম্পের এই দাবি অস্বীকার করেছেন। তিনি এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ‘এটা সত্য নয়।’
গত বুধবার শাটডাউন শুরুর পর থেকেই হোয়াইট হাউস সতর্ক করছে, শিগগিরই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের স্থায়ী ছাঁটাই করা হতে পারে। প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট গতকাল একই সতর্কবার্তা দেন। যেসব সংস্থায় কর্মী ছাঁটাই প্রয়োজন হবে, সেগুলোর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও বাজেট দপ্তর।
ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘আমরা চাই না কেউ চাকরি হারাক। তবে দুঃখজনকভাবে যদি শাটডাউন চলতে থাকে, তবে ছাঁটাই অনিবার্য।’ অচলাবস্থা কাটানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের নমনীয় হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন লেভিট। তিনি বলেন, ‘এখানে আলোচনার আর কিছু নেই। কেবল সরকার সচল করুন।’