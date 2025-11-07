যুক্তরাষ্ট্র

শাটডাউনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে উড়োজাহাজ চলাচলে বিপর্যয়

শাটডাউনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হচ্ছে। লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বোস্টন; ৭ নভেম্বর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

কেন্দ্রীয় সরকার আংশিক শাটডাউনের (অচলাবস্থা) মুখে পড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে উড়োজাহাজ চলাচল পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি কর্মী–সংকটের কারণে উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো কমপক্ষে ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে ফ্লাইট বাতিল করলে এ বিপর্যয় দেখা দেয়।

আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে ১০টায় বিবিসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে আসা, যাওয়া এবং দেশের অভ্যন্তরে মোট ১ হাজার ২৩৮টি ফ্লাইট এ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। এ ছাড়া ৮২৪টি ফ্লাইট পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

শিকাগোর ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৪০টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও ৫৭টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। জর্জিয়ার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এ ছাড়া ৩০টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে।

কয়েক দফা চেষ্টার পরও সিনেটে ব্যয় বিল পাসে ব্যর্থ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শাটডাউনে পড়েছে। বেতন না হওয়ায় বিমানবন্দরগুলোতে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের মতো কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার কারণে কাজে যোগ দিতে পারছেন না।

ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, কর্মী–সংকটের কারণে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ৪ শতাংশ থেকে কমানো শুরু হবে। পরবর্তী সপ্তাহের শেষ নাগাদ পুরোপুরি ১০ শতাংশ কমানো হবে। এতে প্রতিদিন ৪ হাজারের মতো ফ্লাইট বাতিল কিংবা বিলম্বিত হতে পারে।

ডেমোক্র্যাটরা ব্যয় বিলে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে। বিপরীতে রিপাবলিকানরা শুধুই একটি ব্যয় বিলের জন্য চাপ দিচ্ছে। উভয়পক্ষ একমত না হওয়ায় সিনেটে কয়েক দফা ভোটাভুটির পরও বিলটি পাস হয়নি। ১০০ আসনের সিনেটে বিলটি পাস হতে ৬০টি ভোটের প্রয়োজন। সিনেটে রিপাবলিকান পার্টির ভোট ৫৩টি।

ডেমোক্র্যাটরা শুরু থেকেই রিপাবলিকানদের ব্যয় বিলের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। কারণ, এই প্রস্তাব পাস হলে নিম্ন আয়ের মার্কিনদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সংকুচিত হয়ে পড়বে। রিপাবলিকানরা বারবার অভিযোগ করেছে, অবৈধ অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে ডেমোক্র্যাটরা সরকার অচল করে দিয়েছে।

কখন সরকার শাটডাউনের কবলে পড়ে

যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ সরকারি সংস্থার জন্য প্রতিবছর ব্যয়-সংক্রান্ত বিস্তারিত আইন তৈরি করে কংগ্রেস। তবে ১ অক্টোবর অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে বেশির ভাগ সময় তারা এই কাজ শেষ করতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত অস্থায়ী ব্যয় বিল পাস করেন আইনপ্রণেতারা, যাতে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য সরকার সচল থাকে এবং তাঁরা আইনটি তৈরির কাজ শেষ করতে পারেন।

অস্থায়ী ব্যয় বিল কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাস হলেও সিনেটে তা আটকে যায়। বিল পাসের সময় ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত ব্যয় বিল পাস না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার আংশিক শাটডাউনে পড়েছে। এর অর্থ হলো, কেন্দ্রীয় সরকারের ১৪ লাখ কর্মী হয় বিনা বেতনে ছুটিতে যাবেন কিংবা বিনা বেতনে কাজ করবেন। এর ফলে সরকারের কিছু পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

