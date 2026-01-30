আজই ফেডপ্রধান পাওয়েলের জায়গায় নতুন নাম ঘোষণা করবেন ট্রাম্প

আজই ফেডপ্রধান পাওয়েলের জায়গায় নতুন নাম ঘোষণা করবেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের জায়গায় নতুন নাম ঘোষণা করার কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আজ শুক্রবার সেই নাম ঘোষণা করবেন।
পাওয়েল আগামী মে মাসে পদত্যাগ করার পর মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলার মধ্যে ট্রাম্প এ কথা বলেছেন।
গতকাল কেনেডি সেন্টারে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আগামীকাল সকালে ফেড চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করব।’
এর আগে একই দিন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি পাওয়েলের স্থলে আগামী সপ্তাহে নিজের মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। একই সঙ্গে তিনি আবার ফেডকে সুদের হার কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।
ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান হিসেবে পাওয়েলের মেয়াদ মে মাসে শেষ হচ্ছে। তবে ফেডের বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে ২০২৮ সালে।
ফেড ২০২৫ সালে তিনবার সুদহার কমিয়েছিল। গত বুধবার দুই দিনের নীতিনির্ধারণী–বিষয়ক বৈঠক শেষে নীতি সুদহার ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ পর্যায়ে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে ট্রাম্প বলেছেন, সুদহার ২ থেকে ৩ শতাংশ কমানো উচিত।
ট্রাম্প সুদের হার যে পর্যায়ে রাখার কথা বলছেন, তা সাধারণত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় ঐতিহাসিক রকমের ধীরগতি বা সমস্যা চললে রাখা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মার্কিন অর্থনীতিতে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক মাস ধরে পাওয়েলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য লোক খুঁজছে। ট্রাম্প তাঁর তালিকায় বিভিন্ন প্রার্থীকে রেখেছেন। পাশাপাশি ফেডের ওপর নিজের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেডের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকাটা জরুরি।
সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নরকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই চলছে। তা ছাড়া ওয়াশিংটনে ফেডের সদর দপ্তরের ভবন সংস্কারসংক্রান্ত প্রকল্পে অতিরিক্ত খরচ করা–বিষয়ক অভিযোগে ট্রাম্পের বিচার বিভাগ পাওয়েলের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত শুরু করেছে। পাওয়েল এটিকে শুধু ‘চাপে রাখার অজুহাত’ বলছেন।