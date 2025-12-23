যুক্তরাষ্ট্র

মেধাস্বত্ব চুরির অভিযোগে গুগল, মেটাসহ ছয় এআই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক টাইমস সাংবাদিকের মামলা

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় গুগলের গবেষণাকেন্দ্রের সামনে প্রতিষ্ঠানটির লোগোছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির রক্ত পরীক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান থেরানোসের বিশাল জালিয়াতি ফাঁস করে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক জন ক্যারিরু। এবার তিনি পাঁচ লেখককে সঙ্গে নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতের প্রভাবশালী সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন।

মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন করে ক্যারিরু ও পাঁচ লেখকের বই চ্যাটবট প্রশিক্ষণে ব্যবহারের অভিযোগে গুগল, মেটা, ওপেনএআই, ইলন মাস্কের এক্সএআইসহ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তাঁরা।

গতকাল সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ফেডারেল আদালতে ‘ব্যাড ব্লাড’ বইয়ের লেখক জন ক্যারিরু এবং আরও পাঁচজন লেখক যৌথভাবে এ মামলা করেন। মামলার বিবাদীদের তালিকায় আরও রয়েছে অ্যানথ্রোপিক ও পারপ্লেক্সিটির মতো বড় এআই প্রতিষ্ঠানের নাম।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত এআই প্রতিষ্ঠানগুলো লেখকদের অনুমতি ছাড়াই তাঁদের মেধাস্বত্বের বই চুরি করেছে। এরপর সেগুলো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলে (এলএলএম) ইনপুট হিসেবে দিয়ে তাদের চ্যাটবটগুলোকে প্রশিক্ষিত করেছে। লেখকদের দাবি, এটি মেধাসম্পদের চরম লঙ্ঘন।

এর আগেও বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা হয়েছিল। তবে এবারই প্রথম ইলন মাস্কের এক্সএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা হলো।

জন ক্যারিরুর পক্ষে মামলাটি লড়ছে আইনি প্রতিষ্ঠান ‘ফ্রিম্যান নরম্যান্ড ফ্রাইডল্যান্ড’। মামলার বিষয়ে এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

