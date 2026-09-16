যুক্তরাষ্ট্র

পেরিম দ্বীপ দখলের পর হুতিদের সঙ্গে ‘সরাসরি আলোচনা’ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জানালেন ভ্যান্স

তথ্যসূত্র:
মিডল ইস্ট মনিটর
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সছবি: রয়টার্স

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ‘সরাসরি আলোচনা’ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। গত সোমবার তিনি বলেন, ওয়াশিংটন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। আনাদোলু এজেন্সি এ খবর জানিয়েছে।

ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হুতিরা লোহিত সাগরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ময়ুন দ্বীপ (পেরিম নামেও পরিচিত) দখল করার পর তাদের সঙ্গে এ আলোচনা শুরুর কথা জানালেন ভ্যান্স।

কানসাসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভ্যান্স। সে সময়ে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নৌচলাচল পথ বাব আল-মানদেব প্রণালির ভেতরে অবস্থিত পেরিম দ্বীপ হুতিদের দখল চলে যাওয়া নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন কি না এবং এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, তা জানতে চাওয়া হয়।

জবাবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বলেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবসহ এ অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যদের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। বিষয়টি মার্কিন প্রশাসন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নজরে রাখছে।’

আমরা হুতিদের সঙ্গেও সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তবে পরিস্থিতি খুবই দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকব এবং নিশ্চিত করব, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে কি না তা দেখা হয়।
জেডি ভ্যান্স, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ভ্যান্স আরও বলেন, ‘আমরা হুতিদের সঙ্গেও সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তবে পরিস্থিতি খুবই দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকব এবং নিশ্চিত করব, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে কি না, তা দেখা হয়।’

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এমন সময়ে ভ্যান্স এসব কথা বললেন যখন সৌদি আরবের সমর্থনপুষ্ট ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীর সঙ্গে হুতিদের মধ্যে লড়াই তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি হুতিরা সৌদি আরবের জ্বালানি স্থাপনাসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে।

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের সামরিক কুচকাওয়াজ
ফাইল ছবি: রয়টার্স

গত শুক্রবার বাব আল-মানদেব প্রণালির মাঝখানে অবস্থিত পেরিম দ্বীপের দখল নেয় হুতিরা। এর মাধ্যমে তারা এ জলপথটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায়। ইরানপন্থী এই গোষ্ঠীটি বাব আল-মানদেব দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

পেরিম দ্বীপ দখলের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত পরিস্থিতি দ্রুত বদলে গেছে। বাব আল-মানদেব হলো, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্যকার সরু প্রবেশপথ। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ।

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আরব উপদ্বীপের অন্য প্রান্তে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল এরই মধ্যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জ্বালানি তেল রপ্তানির জন্য সৌদি আরব ক্রমেই লোহিত সাগরের নৌপথের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখন বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর হুতিরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় বৈশ্বিক তেল বাজার চরম ঝুঁকিতে পড়ল।

লোহিত সাগরের গোটা ইয়েমেন উপকূল ও বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলমান মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানকে বেশ সুবিধাজনক অবস্থান পাইয়ে দিয়েছে হুতিরা।

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