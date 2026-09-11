মধ্যপ্রাচ্য

হুতিদের অগ্রযাত্রা: বাব–আল মানদেব নিয়ন্ত্রণে নিলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বড় সুবিধা পাবে ইরান

রয়টার্স
হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে একটি সাঁজোয়া যানে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীর সদস্যরা। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: রয়টার্স

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির বন্দরনগরী আল–মোখা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর লোহিত সাগরের উপকূল ধরে কৌশলগত কয়েকটি দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সামরিক সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান যুদ্ধ শেষ হবে—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরই হুতিদের এ অগ্রযাত্রার খবর এল।

ইয়েমেন সরকারের সামরিক সূত্রগুলো বলেছে, হুতিরা বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। লোহিত সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত এই প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। প্রণালিটির কাছে হানিস দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে হুতিরা।

হুতিরা বাব–আল মানদেব প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে তাদের পৃষ্ঠপোষক ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বড় ধরনের কৌশলগত সুবিধা পাবে। তেহরান ইতিমধ্যে পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে যুদ্ধে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করে চলেছে।

হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাব–আল মানদেব প্রণালি একই পরিস্থিতির মুখে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রসহ এ বৈশ্বিক জ্বালানির বাজার বড় সংকটে পড়বে।

হুতিদের অগ্রসর হওয়ার এ ঘটনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য খারাপ খবর। ইরান যুদ্ধের কারণে নিজ দেশে ইতিমধ্যেই চাপের মুখে আছেন তিনি। এর প্রভাব পড়তে পারে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় দেশটির মধ্যবর্তী নির্বাচনে।

হুতিরা বাব–আল মানদেব প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে তাদের পৃষ্ঠপোষক ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে বড় ধরনের কৌশলগত সুবিধা পাবে। ইরান ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে যুদ্ধে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

নির্বাচনে নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির অবস্থান ধরে রাখতে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজছেন ট্রাম্প। এমন সময় বাব–আল মানদেবে হুতিদের প্রভাব পাকাপোক্ত হলে তাঁকে আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতে পারে।

হুতি–নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় কেন্দ্র এক বিবৃতিতে বলেছে, সৌদি আরবের জাহাজ ছাড়া সব নৌপরিবহন প্রতিষ্ঠানের জন্য লোহিত সাগরে চলাচল নিরাপদ রয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হতো। জলপথটি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৌদি আরব জ্বালানি তেল রপ্তানিতে লোহিত সাগরের জলপথগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী ও তাদের মিত্ররা (সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট) লোহিত সাগরের উপকূল ধরে দক্ষিণে বাব আল-মানদেব প্রণালির কাছে ধুবাব শহরের দিকে সরে যাচ্ছে। ধুবাবের অপর পাশে রয়েছে পেরিম দ্বীপ। সামরিক সূত্রগুলো বলেছে, এ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিতে ধুবাব ও পেরিম দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূলের বন্দরনগরী মোখায় হুতিদের হামলার পর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র
ফাইল ছবি: রয়টার্স

গতকাল ইয়েমেন পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে ইয়েমেন–বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত হ্যান্স গ্রুন্ডবার্গ বলেন, ইয়েমেনের যুদ্ধে ‘নতুন এবং আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি’ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ্রুন্ডবার্গ বলেন, হুতিরা ইয়েমেনের বন্দরনগরী মোখা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার অর্থ হলো, তারা বাব–আল মানদেব প্রণালির প্রবেশপথে পৌঁছে গেছে। এতে সেখানে অবাধে নৌ চলাচল নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেনিফার নাইডহার্ট ডি অর্টিজ হুতিদের ‘ইরানের এজেন্ট ও হাতিয়ার’ হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ‘এ উত্তেজনা অগ্রহণযোগ্য। যাদের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে, তাদের এর পরিণতির দায় নিতে হবে।’

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, হুতিদের বিরুদ্ধে অবরোধ বা সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ইয়েমেন সংঘাতের সমাধান সম্ভব নয়। তারা সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে। তবে বিবৃতিতে ইয়েমেনে ইরানের ভূমিকার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

ইয়েমেন সরকার, ইরান ও আঞ্চলিক কয়েকটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, ইরানের ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) সরাসরি নির্দেশনায় চলতি সপ্তাহে হুতিরা উপকূল ধরে অগ্রসর হয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হতো। জলপথটি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৌদি আরব জ্বালানি তেল রপ্তানিতে লোহিত সাগরের জলপথগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

হুতিদের মুখপাত্র মোহাম্মদ আবদুস সালাম বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের অভিযান আত্মরক্ষামূলক। ইয়েমেনে (সৌদি আরবের) হামলা বন্ধ হলে এসব অভিযানও বন্ধ হবে।

আরও পড়ুন

ইয়েমেনের আল–মোখা শহর হুতিদের দখলে, চাপে সরকারি বাহিনী

তেলের দাম বেড়েছে

বাব–আল মানদেব প্রণালি দিয়ে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় গতকাল অশোধিত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্ট ক্রুডের দাম সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১০৫ ডলারের ওপরে উঠেছে।

জ্বালানির মূল্য পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান গ্যাসবাডির তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ডিজেলের গড় দাম প্রথমবারের মতো গ্যালনপ্রতি ৬ ডলার ছাড়িয়েছে।

চলতি বছরের মার্চে ইসরায়েলে হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধে জড়ায় হুতিরা। এরপর জুলাইয়ে তারা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করে। চলতি মাসে গোষ্ঠীটি সৌদির বিরুদ্ধে হামলা আরও বাড়িয়েছে।

হুতিদের হামলার মধ্যে সৌদি আরবের বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর খামিস মুশাইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চতুর্থবারের মতো জরুরি সতর্কতা জারি করেছে।

হুতিদের নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে ইরানের প্রতি সৌদি আরবের সতর্কবার্তা পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তান। সৌদি, পাকিস্তানি ও ইরানি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

আরও পড়ুন

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই, সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও পড়ুন