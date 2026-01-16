ট্রাম্পের নাম লেখা উপহারের ব্যাগ হাতে হোয়াইট হাউস ছাড়লেন মাচাদো

ট্রাম্পের নাম লেখা উপহারের ব্যাগ হাতে হোয়াইট হাউস ছাড়লেন মাচাদো
ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম লেখা একটি উপহারের ব্যাগ হাতে হোয়াইট হাউস থেকে বের হতে দেখা গেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে বেরিয়ে সমর্থকদের অভিবাদন জানাতে মাচাদো যখন পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ পার হচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাতে নিজের পার্সের পাশাপাশি ওই ব্যাগ দেখা যায়। লাল রঙের ব্যাগটিতে সোনালি অক্ষরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরের ছাপ রয়েছে।
উপহারের ব্যাগে কী ছিল, তা হোয়াইট হাউসের কাছে জানতে চেয়েছে মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন।
এর আগে বিবিসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মাচাদো।
কারাকাসে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর দেশটির বিরোধীদলীয় নেতা মাচাদো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাবেন বলে অনেকেই ধারণা করেছিলেন। কারণ, দেশটিতে ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে জয় দাবি করেছিলেন মাচাদো।
মাচাদো বলেন, তিনি ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন।
ট্রাম্প পদক পেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘এ পুরস্কার পারস্পরিক শ্রদ্ধার চমৎকার নিদর্শন।’
এদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি প্রথমবার সাক্ষাতের পর মাচাদো বলেন, ‘আমি মনে করি, আজ ভেনেজুয়েলাবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন।’
কারাকাসে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর দেশটির বিরোধীদলীয় নেতা মাচাদো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাবেন বলে অনেকেই ধারণা করেছিলেন। কারণ, দেশটিতে ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে জয় দাবি করেছিলেন মাচাদো।
তবে মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর মাচাদোকে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানান ট্রাম্প। পরিবর্তে তিনি ভেনেজুয়েলায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে কাজ শুরু করেন।