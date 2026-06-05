যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের সঙ্গে কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই যুক্তরাষ্ট্রের: ট্রাম্প

রয়টার্স
ওয়াশিংটন
ইউরেনিয়াম (ইউ) মৌলের প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা–সংবলিত একটি ব্লক। ২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নেওয়া ইলাস্ট্রেশনছবি: রয়টার্স

ইরান থেকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পেতে দেশটির সঙ্গে কোনো চুক্তির প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের নেই বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এখনই এটি (ইউরেনিয়াম) পেয়ে যেতে পারি। আমরা যদি চাই, আমার মনে হয় না তারা আমাদের আটকাতে পারবে। তবে এর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি এখন চাপা পড়া (নিষ্ক্রিয়) অবস্থায় আছে।’

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মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা আলী খামেনির সঙ্গে বৈঠক করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ও তেহরান যদি কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে, তবে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক হওয়া সম্ভব।

ট্রাম্প বলেন, ‘যদি এমন কিছু ঘটে...তবে আমি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করব।’

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