ইরান যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হবে: ট্রাম্প
ইরানের সঙ্গে চলমান যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের যুদ্ধ ‘কার্যকরভাবে’ প্রায় শেষ—এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, খুব শিগগিরই এ যুদ্ধ শেষ হবে।’
স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার আকস্মিক এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প আবার দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছে।
ট্রাম্পের বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদেশগুলোর পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে চাপ রয়েছে।
এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘সামরিক দিক থেকে ইরানের অস্তিত্ব কার্যত শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন শুধু আগের অবস্থা বজায় রাখছি। ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলোর অনুরোধে আমরা তা করছি।’
এর আগে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল থানির সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন ট্রাম্প। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে আলোচনার অগ্রগতির কথা জানান কাতারের প্রধানমন্ত্রী।
পোস্টে কাতারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্যের এখনকার পরিস্থিতি ও যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার কৌশল নিয়ে কথা বলেছি। সমঝোতায় পৌঁছানো ও আঞ্চলিক শান্তি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
‘আগের অবস্থা বজায় রাখা’ বলতে ইরানের বন্দরগুলোয় মার্কিন নৌ অবরোধ অব্যাহত রাখার কথা স্বীকার করেছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি নতুন ঘোষিত ‘টাস্কফোর্স আয়রন গেট’-এর কার্যক্রম চলবে। এর লক্ষ্য—স্থলপথ ও কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে ইরানের বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া।
ট্রাম্প বলেন, ‘কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েতসহ অন্য দেশগুলো বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রাখার পক্ষে। তারা চায়, আমরা যেন এভাবেই থাকি।’ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নৌ অবরোধ অব্যাহত থাকুক। সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে এমন অবরোধ আর হয়নি।
প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও সামরিক অভিযান শুরু করতে প্রস্তুত—সংবাদ সম্মেলনে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেন, ‘সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে আমরা যেকোনো সময় ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সামরিক বাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুত আছে।’
ইরানের বিপদ আর হুমকি থেকে ইসরায়েল ও পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন সুরক্ষিত বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমরা এ সংঘাতের অবসানের দিকে অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয়, খুব শিগগিরই এ যুদ্ধ শেষ হবে।’