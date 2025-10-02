যুক্তরাষ্ট্র

ইলন মাস্ক এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক, ইতিহাসে কি কারও এত সম্পদ ছিল

রয়টার্স

বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক সম্পদ অর্জনে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী ব্যক্তির নিট সম্পদ ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ইতিহাসে এবারই প্রথম কারও নিট সম্পদ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল।

ফোর্বস সাময়িকীর বিলিয়নিয়ার সূচক অনুযায়ী, গতকাল বুধবার বিকেল সোয়া চারটা পর্যন্ত ইলন মাস্কের নিট সম্পদ দাঁড়ায় ৫০০ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার ১০ কোটি ডলার। মূলত বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ঊর্ধ্বগতি, স্পেসএক্সসহ অন্য প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ইলন মাস্কের সম্পদের ঝুলি পূর্ণ করেছে।

টেসলার উত্থান–পতনের সঙ্গে ইলন মাস্কের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত ১৫ সেপ্টেম্বরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানির ১২ দশমিক ৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী ব্যক্তির হাতে।

এ বছর এখন পর্যন্ত টেসলার শেয়ারের মূল্য ১৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এমনকি গতকালও দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। এর ফলে ইলন মাস্কের নিট সম্পদে আরও ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ডলারের বেশি যোগ হয়েছে।

খুবই অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এ বছরটা শুরু হয়েছিল ইলন মাস্কের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে যোগ দেওয়া ও এরপর নানা বিরোধে সেখান থেকে সরে আসার ঘটনা তাঁর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করে। পরবর্তী সময়ে তিনি টেসলার বিকাশে পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে আনেন, যা কোম্পানির শেয়ারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়।

গত মাসে টেসলার পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান রবিন ডেনহোম বলেছিলেন, হোয়াইট হাউসে কয়েক মাস থাকার পর ইলন মাস্ক এখন কোম্পানির ‘সম্মুখসারিতে ও একেবারে কেন্দ্রে’ ফিরে এসেছেন।

