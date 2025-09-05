ত্বকের ক্যানসার কোষ অপসারণে অস্ত্রোপচার হলো বাইডেনের
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি ত্বক থেকে ক্যানসারযুক্ত কোষ অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। তিনি এখন ভালোভাবে সেরে উঠছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এনবিসি নিউজ এ খবর প্রকাশ করেছে।
ত্বক থেকে ক্যানসারযুক্ত কোষ অপসারণের প্রক্রিয়াটি মোহস সার্জারি নামে পরিচিত। সাধারণত ত্বকের সবচেয়ে প্রচলিত ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
গত মে মাসে ৮২ বছর বয়সী বাইডেন জানান, তাঁর মেটাস্ট্যাটিক প্রোস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছে। এ ঘোষণার কয়েক মাসের মাথায় তাঁর ত্বক থেকে ক্যানসারের কোষ অপসারণ করতে অস্ত্রোপচার হলো।
বাইডেনের সহযোগী দল বলেছে, বাইডেনের রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো ভয়ংকর হলেও তা হরমোন-সংবেদনশীল। আর তাই এই চিকিৎসায় আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
গতকাল বাইডেনের এক মুখপাত্রের কাছে এ অস্ত্রোপচারের বিষয়ে জানতে চেয়েছিল রয়টার্স। তবে ওই মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করেননি।
এর আগে ২০২৩ সালে বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় তাঁর ত্বক থেকে একটি অস্বাভাবিক অংশ (স্কিন লিজনস) অপসারণ করা হয়েছিল। পরে সেটি ত্বকের ক্যানসারের একটি সাধারণ ধরন হিসেবে শনাক্ত হয়।
প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই বাইডেনের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে লড়ারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক বিতর্কে ধরাশায়ী হন বাইডেন। এতে নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। এরপর হঠাৎই বাইডেন নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান।
২০২০ সালে বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি সবচেয়ে বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন। তবে গত বছর সে রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে বেশি বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বর্তমান বয়স ৭৯ বছর।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে বাইডেন বেশির ভাগ সময়েই আড়ালে থেকেছেন। জনসমক্ষে খুব কমই এসেছেন। গত এপ্রিলে তিনি এক ভাষণে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত কাটছাঁট থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে রক্ষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন।