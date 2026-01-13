ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করলে দিতে হবে ২৫ শতাংশ শুল্ক, ট্রাম্পের নতুন ঘোষণা
ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা যেকোনো দেশের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর ঘোষণা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল সোমবার তিনি এ ঘোষণা দেন। ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়াতে ট্রাম্প এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা যেকোনো দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সব ধরনের বাণিজ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। অবিলম্বে এটি কার্যকর। আর এই আদেশ চূড়ান্ত।’
অর্থনৈতিক তথ্যভান্ডার ট্রেডিং ইকোনমিকস বলছে, ইরানের প্রধান বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা দেশগুলো হলো চীন, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরাক।
যুক্তরাষ্ট্রে রোববারই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর মধ্যেই শুল্ক আরোপের এ ঘোষণা এল।
এর আগে সোমবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, ইরান নিয়ে আলোচনায় অনেক বিকল্প উপায়ের মধ্যে একটি হলো বিমান হামলা।
গতকাল সোমবার ছিল ইরানে বিক্ষোভের ১৬তম দিন। এদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৬৪৮ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে নরওয়েভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ইরান হিউম্যান রাইটস। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ বলছে, সাড়ে ১০ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে ইরান।
অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর ১০৯ সদস্য নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইরান। তবে দেশটি বিক্ষোভকারীদের হতাহতের সংখ্যা উল্লেখ করেনি। এরই মধ্যে ইরানের পরারাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, বিক্ষোভ ‘পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে’ এসেছে।
ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরান বলেছে, যুদ্ধ না চাইলেও তেহরান পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। সংলাপের পথও খোলা রেখেছে তারা।