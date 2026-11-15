মহাকাশ থেকে ফেরা স্টারশিপ রকেট শূন্যেই লুফে নিয়ে ইতিহাস গড়ল স্পেসএক্স

মহাকাশ থেকে ফেরা স্টারশিপ রকেট শূন্যেই লুফে নিয়ে ইতিহাস গড়ল স্পেসএক্স
মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসা একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাশযানকে মাটিতে নামার আগেই যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে শূন্যে লুফে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের স্টারবেজ উৎক্ষেপণকেন্দ্রে এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করা গেলে মহাকাশ অভিযানের খরচ অনেক কমানো সম্ভব হবে। একই রকেট ও মহাকাশযান বারবার ব্যবহার করা যাবে। ফলে নতুন যান তৈরির পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় না করেই ঘন ঘন মহাকাশ অভিযান চালানো সম্ভব হবে।
মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় মহাকাশযানকে প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে হয়। এ সময় প্রচণ্ড গতির কারণে যানটির বাইরের অংশ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই তাপ থেকে ভেতরের যন্ত্রপাতি ও নভোচারীদের রক্ষা করতে বিশেষ তাপরোধী আবরণ ব্যবহার করা হয়।
মহাকাশযান পৃথিবীতে কীভাবে ফেরে
মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফেরার সময় মহাকাশযানকে প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে হয়। এ সময় প্রচণ্ড গতির কারণে যানটির বাইরের অংশ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই তাপ থেকে ভেতরের যন্ত্রপাতি ও নভোচারীদের রক্ষা করতে বিশেষ তাপরোধী আবরণ ব্যবহার করা হয়।
বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর বাতাসের বাধায় মহাকাশযানের গতি কমতে থাকে। এরপর যানটির ধরন অনুযায়ী অবতরণের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক মহাকাশযানে প্যারাস্যুট খুলে দেওয়া হয়। সেগুলোর সাহায্যে ধীরে ধীরে সমুদ্র বা স্থলভাগে নেমে আসে যানটি। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক স্পেস শাটলের মতো কিছু মহাকাশযান উড়োজাহাজের মতো ডানা মেলে রানওয়েতে অবতরণ করে।
সমুদ্রে নামলে উদ্ধারকারী দল গিয়ে মহাকাশযান ও নভোচারীদের উদ্ধার করে। স্থলভাগে নামলেও নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে নভোচারীদের বের করে আনা হয়। এরপর মহাকাশযানটির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করা হয়। পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হলে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার শেষে সেটি আবার অভিযানে পাঠানো যায়।
তবে স্টারশিপের ক্ষেত্রে স্পেসএক্স উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। তারা মহাকাশযানটি পৃথিবীতে ফিরে আসার পর উৎক্ষেপণ টাওয়ারে লাগানো দুটি বিশাল যান্ত্রিক বাহু দিয়ে এটিকে ধরে ফেলেছে।
স্পেসএক্সের এই সাফল্য একদিকে যেমন মহাকাশযানের অবতরণকে সহজ ও নিরাপদ করবে, অন্যদিকে যানটিকে দ্রুত পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুত করাও সহজ হবে।
পৃথিবীতে ফেরার সময় বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে নিচে নামতে থাকে স্টারশিপ। এরপর টেক্সাসের স্টারবেজে ২ নম্বর উৎক্ষেপণ মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। একপর্যায়ে মঞ্চের ওপর থাকা বিশাল দুটি যান্ত্রিক বাহু নিখুঁতভাবে মহাকাশযানটিকে ধরে ফেলে।
যেভাবে লুফে নেওয়া হলো স্টারশিপ
গতকাল স্পেসএক্সের তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট স্টারশিপ মহাকাশে ১৫তম সফল উড্ডয়ন শেষে সফলভাবে পৃথিবীতে ফেরে। উৎক্ষেপণের পর মহাকাশযানটি পৃথিবীকে ১৪ বার প্রদক্ষিণ করে। ২২ ঘণ্টার এ যাত্রায় ইলন মাস্কের স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা স্টারলিংকের জন্য ২৬টি স্যাটেলাইটও কক্ষপথে স্থাপন করে এটি।
পৃথিবীতে ফেরার সময় বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে নিচে নামতে থাকে স্টারশিপ। এরপর টেক্সাসের স্টারবেজে ২ নম্বর উৎক্ষেপণ মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। একপর্যায়ে মঞ্চের ওপর থাকা বিশাল দুটি যান্ত্রিক বাহু নিখুঁতভাবে মহাকাশযানটিকে ধরে ফেলে। স্পেসএক্স বাহু দুটির নাম দিয়েছে ‘চপস্টিক আর্মস’।
উৎক্ষেপণকেন্দ্রের কাছেই মেক্সিকো উপসাগরের সৈকতে এ দৃশ্য দেখতে জড়ো হয়েছিলেন বহু মানুষ। স্পেসএক্স এ ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করে।
স্পেসএক্সের মুখপাত্র ড্যান হুয়ট এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা একটি মহাকাশযানকে ইস্পাতের বাহু দিয়ে শূন্যেই ধরে ফেলা ছিল মহাকাশ অভিযানের পরম আরাধ্য লক্ষ্য। আমরা স্টারশিপকে ধরে ফেলেছি। এখন সবকিছু বদলে যাবে।’
এর আগে স্পেসএক্স তিনবার মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসা রকেটের বুস্টার যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে লুফে নিয়েছিল। বুস্টার হলো রকেটের সেই অংশ, যা উৎক্ষেপণের সময় মূল মহাকাশযানকে প্রয়োজনীয় গতি ও শক্তি জোগায়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এটি মূল যান থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে ফিরে আসে।
তবে বুস্টারের তুলনায় স্টারশিপকে শূন্যে লুফে নেওয়ার কাজটি ছিল অনেক বেশি কঠিন। কারণ, মহাকাশযানটি অনেক বেশি উচ্চতা থেকে দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে ফিরে আসে। ফলে এটিকে নিরাপদে লুফে নিতে আরও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়।
বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন
সফল পরীক্ষার পর স্পেসএক্সের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইলন মাস্ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে যান্ত্রিক বাহুর মধ্যে ঝুলে থাকা স্টারশিপের ভিডিও প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘মহাকাশযানটিকে দেখতে দারুণ লাগছে!’
যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মহাকাশবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্লেটন সোপ এ অভিযানকে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, স্টারশিপকে সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান হিসেবে তৈরির পরিকল্পনা যে বাস্তবে কাজ করতে পারে, এই পরীক্ষা তার প্রমাণ।
স্টারশিপকে সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান হিসেবে তৈরির পরিকল্পনা যে বাস্তবে কাজ করতে পারে, এই পরীক্ষা তার প্রমাণ।
তবে শুধু একবার সফল হলেই এ প্রযুক্তির সক্ষমতা পুরোপুরি প্রমাণিত হবে না। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজির বিশ্লেষক ক্যাথলিন কার্লি বলেন, স্পর্শকাতর সরঞ্জাম বহন ও গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ অভিযান পরিচালনার উপযোগী প্রমাণ করতে স্পেসএক্সকে বারবার এমন সাফল্য দেখাতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসাও স্টারশিপের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের আর্টেমিস অভিযানে চাঁদে নভোচারী নামানোর কাজে এই মহাকাশযান ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। গতকালের সাফল্যের পর নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ঘটনাটিকে প্রায় জাদুর মতো বলে বর্ণনা করেছেন।