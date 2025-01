ইকবাল হাবিবের সাক্ষাৎকার ও বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের বক্তব্য

বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের বক্তব্যে বলা হয়েছে, ইকবাল হাবিব তাঁর প্রকল্পসংশ্লিষ্টতা নিয়ে নানাবিধ ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন। তিনি সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন যে তাঁরা এই প্রকল্পের ‘ইএমপি’ বা ‘এনভায়রনমেন্টাল মিটিগেশন প্ল্যান’ প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কিন্তু তাঁর কোম্পানির ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যায়, তিনি ‘Architectural Acclimatization of the Piers on the Hatirjheel Area with Landscaping and Environmental Beautification for Sonargaon Interchange Alignment of Dhaka Elevated Expressway PPP Project’ শীর্ষক প্রকল্পের টিম লিডার। Landscaping এবং Environmental Beautification–এর নামে পরিবেশ ধ্বংসকারী এই প্রকল্পের জন্য পান্থকুঞ্জ পার্কের ৪৫ প্রজাতির ২ হাজার গাছ কাটা পড়েছে এবং হাতিরঝিল ভরাট করা হয়েছে। পরিবেশবিধ্বংসী এমন কর্মকাণ্ডকে এনভায়রনমেন্টাল মিটিগেশন প্ল্যান হিসেবে উপস্থাপন করার বিরোধিতা জানায়।