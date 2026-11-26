নাশকতার অভিযোগে ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৩৩৮ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় চট্টগ্রামে পুলিশ বক্সসহ দেশের ছয় স্থানে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নাশকতা প্রতিরোধ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা, গোপালগঞ্জসহ সাত জেলায় ১০৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গত বুধবার সকাল ৮টা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ সারা দেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর মধ্যে কলকাতায় খুন হওয়া ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীমের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপ–প্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন, মাদারীপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. ইলিয়াস হোসেনসহ ৫০ জনকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল রাতে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি, ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান প্রথম আলোকে বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। আগামী ১৬ ডিসেম্বর তিনি দেশে ফিরবেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এমন ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি মাসের শুরু থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনলাইনে ‘লকডাউন’সহ নানা কর্মসূচির ঘোষণা করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে, এসব কর্মসূচি ঘিরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, সরকারি স্থাপনায় ও যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে থানায় এবং বিএনপির দুজন সংসদ সদস্যদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।
গত বুধবার মধ্যরাতে রাজধানীর ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়ক থেকে ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা শেখ হাসিনার সাবেক উপ–প্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন, মাদারীপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. ইলিয়াস হোসেন ও আয়কর আইনজীবী সুফি মো. আল মামুনকে আটক করে মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করেন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। আদালতে তোলা হলে শুনানি শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসউদুর রহমান আসামিদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন জানিয়ে আদালতে বলেন, ২৫ নভেম্বর রাত ১২টা ৫০ মিনিটে লালমাটিয়া মহিলা কলেজের সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন তিনজনকে আটক করেন। পরে পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নেয়। অন্য ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যান।
শাখাওয়াত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব করা হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তাঁকে পিআইবি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
বুধবার রাতে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা আনোয়ারুল আজীমের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌসকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। মুমতারিন কালীগঞ্জ উপজেলা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক বলে পুলিশ জানিয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে আনোয়ারুল কলকাতায় খুন হন।
ডিবি ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোল্লা মোহাম্মদ শাহিন প্রথম আলোকে বলেন, দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মুমতারিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল রাত ৯টার দিকে মিরপুর এলাকা থেকে ঝালকাঠি জেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং নলছিটি উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পুলিশ বলছে, তাঁর বিরুদ্ধে গুলশানসহ বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করার তথ্য পাওয়া গেছে।
গতকাল মধ্যরাতে রাজধানীর পল্লবীর কালশী রোডে চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পল্লবী থানার ওসি জালাল তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, রাত পৌনে ১২টার দিকে পল্লবীর কালশী রোডে বিহঙ্গ পরিবহনের একটি চলন্ত বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এর আগে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে চালক খালি বাস পার্ক করতে যাচ্ছিলেন। এ সময় পেছন থেকে এসে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন লাগার পর চালক দ্রুত নিরাপদে নেমে যান। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলেন।
এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় মিরপুর-১১ নম্বর এলাকার মধুমতী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার খবর পায় পুলিশ। পল্লবী থানার ওসি মো. জালাল উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, যে গাড়িটিতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, সেটিও দাঁড় করানো ছিল। আগুনে বাসটির ১০টি আসন পুড়ে গেছে। তিনি জানান, আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ পর্যালোচনা করে দায়ী ব্যক্তিদের খোঁজার চেষ্টা চলছে।
বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার দিকে চট্টগ্রামের হালিশহরের বড়পোল পুলিশ বক্সের জানালায় আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়। এতে জানালার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হালিশহর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, পুলিশের তৎপরতায় বড় ক্ষতি এড়ানো গেছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
এর আগে বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থানার উত্তর কাট্টলী ভূমি অফিসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।
পাহাড়তলী থানার ওসি নুরুল আবসার বলেন, ভবনের প্রধান ফটক তালাবদ্ধ ছিল। পুলিশ তালা ভেঙে ফটক খুলে দিলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নেভান। ঘটনার সময় নিরাপত্তাকর্মী বাইরে খেতে গিয়েছিলেন।
বুধবার গভীর রাতে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার রাজগঞ্জ এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখার সাইনবোর্ড ও ভবনের সামনে আগুন দেওয়া হয়। তবে নৈশপ্রহরী দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
শাখাটির ব্যবস্থাপক কাজী মনিকা দিলশান বলেন, আগুন লাগার পরপরই নৈশপ্রহরী তা নিভিয়ে ফেলেন। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, সাইনবোর্ডের নিচে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছিল।
গতকাল ভোরে শেরপুরের ঝিনাইগাতীর তিনানী বাজারে মালিঝিকান্দা ও হাতিবান্ধা ইউনিয়নের যৌথ ভূমি কার্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে আসবাবসহ ভূমিসংক্রান্ত অধিকাংশ নথি পুড়ে গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুর্বৃত্তরা জানালার কাচ ভেঙে কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুভাগম সরকার বলেন, কার্যালয়ের অধিকাংশ নথি পুড়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার ভোরে নেত্রকোনা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হোসেনপুর এলাকায় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা মো. ফাহিম রহমান খান পাঠানের বাসায় আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে বারান্দার একটি কক্ষের কিছু জিনিস পুড়ে যায়। কেউ হতাহত হননি। ফাহিম এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির বেসরকারি পেশাজীবী সহসম্পাদক ও নেত্রকোনা জেলা কমিটির সাবেক সদস্যসচিব। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-২ আসনে শাপলা কলি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিএনপির প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি।
ঘটনার সময় ফাহিম ঢাকায় ছিলেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বাসায় তাঁর মা, ছোট ভাই, ভাতিজাসহ কয়েকজন ছিলেন। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা আগুন নেভান। ফাহিমের ধারণা, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একজন আইনজীবী আহত হয়েছেন।
ডিএমপি প্রসিকিউশন বিভাগের উপকমিশনার মহিউদ্দিন মাহমুদ সোহেল প্রথম আলোকে বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি অপরাধী, নাকি ভুক্তভোগী, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
বিকেল পাঁচটার দিকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের প্রধান ফটক লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হননি।
কারা তত্ত্বাবধায়ক শরিফুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় তিনজন কারারক্ষী গেটের কাছে দায়িত্বে ছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে মোটরসাইকেলে করে তিনজনকে ককটেল নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে।
বৃহস্পতিবার বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গোপালগঞ্জে ৫৬ প্লাটুন, ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ায় ১৮, নারায়ণগঞ্জে ৭, গাজীপুরে ১৮, ময়মনসিংহের ভালুকায় ২, চট্টগ্রামে ৩ এবং কক্সবাজারে ১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। আরও ৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
বিজিবির সদস্যরা জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করছেন। বিজিবি সদস্যদের বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া সরাসরি ভিডিও চিত্র সদর দপ্তর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা]