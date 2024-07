বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হ্যাকড

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট খুলছে না। ওয়েবসাইটে ঢুকলে ‘অপারেশন হান্টডাউন’ নামের একটি লেখা দেখাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের ওয়েবসাইট হ্যাকড হয়নি। কারিগরি ত্রুটির কারণে এ সমস্যা হচ্ছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে সীমিত আকারে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট চালু হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা যায়, সেখানে একটি নোটিশ ঝুলছে। ওয়েবসাইটে অপারেশন হান্টডাউনের নিচে লেখা রয়েছে, Unite with us. Stand against violence. Together, we will make a change. অর্থাৎ, ‘আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হোন। সংহিসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একসঙ্গে মিলে আমাদের একটা পরিবর্তন আনতে হবে।’ ওয়েবসাইটে এমন লেখা দেখে অনেকে বলছেন, ওয়েবসাইটটি হ্যাকড হয়েছে।