References:

1. Dhaka Tribune. (2024, May 13). Six students commit suicide over SSC result. Retrieved from Six students commit suicide over SSC result (dhakatribune.com)

2. bdnews24.com (2024, January 27). 513 students commit suicide in Bangladesh in 2023. Retrieved from https://bdnews24.com/bangladesh/nmzzy4tnzk

3. Centers for Disease Control and Prevention. (2023, February 21). Adolescents Are Experiencing Violence, Sadness, and Suicide Risk, Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/feature/dstr-feature.htm

4. Prothom Alo. (2024, May 13). ফেল করা সন্তানকে স্পর্শ করুন, বুকে জড়িয়ে ধরুন. Retrieved from https://www.prothomalo.com/opinion/column/lt5fke90bm

5. Rahman, M.M. (2022). Teacher Education: Theory and Practice in Bangladesh. In M.S. Khine & Y. Liu (Eds.), Handbook of Research on Teacher Education (pp. xx-xx). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9785-2_7

6. Moore, C. (2019). Resilience in Education & How to Foster Resilient Students. Retrieved from https://positivepsychology.com/resilience-in-education/

7. American Psychological Association. (2012, January 24). Resilience guide for parents and teachers. Retrieved from https://www.apa.org/topics/resilience/guide-parents-teachers

8. Price-Mitchell, M. (2015). Does Your Classroom Cultivate Student Resilience? Retrieved from https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-cultivate-student-resilience-marilyn-price-mitchell

**জহির রায়হান, শিক্ষা প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কলাস্টিকা