ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (22)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার

22. From-এর ব্যবহার: শুরু হওয়ার স্থান বোঝালে তার আগে from ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Tomorrow I will fly from Dhaka to Delhi.

শুরু হওয়ার সময় বোঝালে তার আগে from ব্যবহৃত হয়। যেমন:

She is on leave from 15 February 2016.

He lived in Jhenaidah from 1985 to 1995.

কোনো কিছুর উত্স বোঝালে তার আগে from ব্যবহৃত হয়। যেমন:

This gentleman is from Vienna.

This is a letter from my friend.

This is a quotation from the Hamlet.

দুটি স্থানের মাঝের দূরত্ব বোঝালে from ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Dhaka is more than two hundred kilometres from Jhenaidah.

The bus stopage is just a kilometre from my house.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

