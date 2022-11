পঞ্চম শ্রেণি - ইংরেজি | Rearrange (27)

Rearrange words in the correct order to make meaningful sentences.

27.

a. don’t, like, potato, I, chips.

b. is, hobby, what, your, favourite?

c. wonderful, is, it, how!

d. health, take, your, care, of

e. ten, I, years, am, old

Answer

a. I don’t like potato chips.

b. What is your favourite hobby?

c. How wonderful it is!

d. Take care of your health.

e. I am ten years old.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

