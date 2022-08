ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (11)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

11. কোনো কিছু দ্বারা বা কোনো কিছুর মাধ্যমে একটি কাজ সম্পন্ন হলে তার আগে by, in, with, without ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He came here by car.

This play was written by Minhaj.

He speaks in English.

The house was destroyed by fire.

We see with our eyes.

We can’t see without eyes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

