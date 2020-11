ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন

মার্কিন কৃষকেরা শরতের পূর্ণ চাঁদকে ‘ফুল হারভেস্ট মুন’ বলে। চন্দ্রালোকিত রাতে তাঁরা ফসলের মাঠে অতিরিক্ত সময় কাজ করেন। তাই কৃষকদের কাছে পূর্ণচাঁদ খুব কাঙ্ক্ষিত। এমন রাতে তাঁরা গান গাইতে গাইতে ফসল কেটে ঘরে তোলেন। এমনই এক রহস্যময় পূর্ণচাঁদ, যাকে বলা হচ্ছে—‘ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন’, তা আমাদের অপেক্ষায়। রহস্যময় সেই নীল চাঁদের রাত আমাদের জন্য কী বার্তা নিয়ে আসছে, তা জানা নেই। চন্দ্রকন্যা পৃথিবীবাসীর জন্য পাঠাবে কি কোনো শুভাশীষ? নাকি খুব অসময়ে পৃথিবী ছেড়ে, প্রিয়জন ছেড়ে চলে যাওয়া অতৃপ্ত আত্মারা ফিরে আসবে তাদের ক্ষোভ, কষ্ট আর পুঞ্জীভূত অভিমান নিয়ে? কেমন হবে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি?

নিশ্চয়ই আমরা ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে সেই সব মৃতদের স্মরণ করব। মোম ও আগরবাতির নরম সুবাসিত আলোতে তাদের অভিবাদন জানাব। সবিনয় অনুরোধ করব শান্ত, শান্তিময় অন্যভূবনে ফিরে যেতে। বলব, ‘তোমরা যারা চলে গেছ, তোমাদের পথ ধরে আমরাও আসব একদিন। দেখা হবে, অন্যভূবনে। তোমরা ফিরে যাও; শান্তিতে ঘুমাও।’

এই মহামারি কবলিত দাহকালের পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য পূর্ণচাঁদের শুভেচ্ছা ও অজস্র ভালোবাসা জানিয়ে, কান্ট্রি মিউজিকখ্যাত গায়ক আর্ল টমাস কনলির বিখ্যাত গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও গাইব—

Nine times of ten, she’s right and I am wrong

When I won’t give in she just goes along...

Every once in a blue moon

I’ll do something right

Once in a blue moon...!