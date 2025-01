বিসিএসে কেন ‘ক্লিন ইমেজ’ তালাশ

পতিত আওয়ামী লীগ সরকার যেমনটা করেছিল। যে নোংরামি কৌশলের কারণে ২৮তম বিসিএস থেকে ৪২তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগবঞ্চিত ২৫৯ জনকে এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে প্রথম আলোর একটি খবরে বলা হচ্ছে। এখন এই সরকারও যদি একই পথে পা দেয়, তাহলে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রমের তফাত রইল কী?

এবার আসি কেন দ্বিতীয়বার যাচাই–বাছাই থেকে এই বিপুলসংখ্যক প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হলো। দেখুন, বিসিএসে নিয়োগবিধির ১৯৮১ সালের অধ্যাদেশ ৪ নম্বর ধারায় যেসব উপধারা রয়েছে, সেখানে স্পষ্টভাবে একজন প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার শর্তসহ কোনো ভিনদেশি নাগরিককে বিয়ে করা যাবে না শর্ত ছাড়াও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গোয়েন্দাদের যাচাই–বাছাইয়ের কথা ৩(খ)তে বলা হয়েছে, ‘the antecedent of the person so selected have been verified through the appropriate agencies and found to be such as do not render him unfit for the appointment in the service of republic.’

তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা চলে, চূড়ান্ত সুপারিশের আগে এসব প্রার্থীর এই নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ধরলাম, আওয়ামী লীগের আমলে এসব প্রার্থীর যোগ্যতা হিসেবে দলীয় মতাদর্শ বিবেচনা করা হয়েছিল। তাহলে এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই গত ১৫ অক্টোবর পুলিশ ও জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই–বাছাই থেকে ৪০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুপস্থিত ব্যতীত যে ৫৯ জনকে বাদ দিয়েছিল, এরপর আবার রাষ্ট্রীয় যে দুই গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কীভাবে ২২৭ জন বাদ পড়ল? এঁদের অযোগ্যতার মাপকাঠি ওরা ধরতে না পারলে গোয়েন্দারা কিসের বিবেচনায় ধরল?