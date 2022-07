ফেসবুকে বন্ধু তালিকা লুকাবেন যেভাবে

বন্ধু তালিকা লুকিয়ে রাখার জন্য অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের ফেসবুক চালু করে ডান দিকের ওপরের কোণায় থাকা আনুভূমিক তিন লাইন আইকনে ক্লিক করতে হবে। আইফোনের জন্য নিচের কোণায় থাকা Menu সম্বলিত আনুভূমিক তিন লাইন আইকনে ক্লিক করতে হবে। এবার নিচে এসে Settings & Privacy অপশনে ক্লিক করে পুনরায় Settings অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর Audience and visibility বিভাগের মধ্যে থাকা How people find and contact you অপশনে ক্লিক করে Who can see your friends list? অপশনটি Only me করলেই কেউ আপনার বন্ধু তালিকা দেখতে পারবে না।