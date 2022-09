ফেসবুকে ছবি ট্যাগ বন্ধ করবেন যেভাবে

ট্যাগ অপশন বন্ধের জন্য প্রথমে ফেসবুকে প্রবেশ করে ডান পাশের ওপরে থাকা প্রোফাইল অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার Settings & Privacy অপশনে ক্লিক করে Settings নির্বাচন করতে হবে। এরপর profile and Tagging-এ ক্লিক করলেই ডান পাশে বেশ কিছু অপশন দেখা যাবে। Review posts you're tagged in before the post appears on your profile অপশন চালু করলেই ট্যাগ করা ছবি টাইমলাইনে প্রদর্শনের আগে আপনার অনুমতি নেবে। অর্থাৎ অনুমতি দিলেই কেবল ট্যাগ করা ছবি ফেসবুক টাইমলাইনে দেখা যাবে।