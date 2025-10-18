চালকবিহীন এই উড়ন্ত গাড়ি এক চার্জে যায় ২০০ কিলোমিটার

একবার চার্জে সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে সক্ষম নতুন মডেলের উড়ন্ত গাড়ি তৈরি করেছে চীনের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইহ্যাং। ‘ভিটি ৩৫’ মডেলের উড়ন্ত গাড়িটি গন্তব্য নির্বাচন করলেই যাত্রীদের নিয়ে উড়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। হেলিকপ্টারের আদলে খাড়াভাবে ওঠানামাও করতে পারে উড়ন্ত গাড়িটি। ফলে রানওয়ের বদলে শহরের যেকোনো স্থানে ওঠানামা করতে পারেন যাত্রীরা। সম্প্রতি চীনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উড়ন্ত গাড়িটির কার্যকারিতা প্রদর্শনও করেছে ইহ্যাং।
দুই আসনের উড়ন্ত গাড়িটিতে রয়েছে আটটি লিফট প্রপেলার। ফলে সহজেই যেকোনো জায়গা থেকে উড্ডয়নের পাশাপাশি অবতরণ করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় উড্ডয়ন সক্ষমতা, সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছানোর দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ইঞ্জিনের কারণে ভিটি ৩৫ এক শহর থেকে অন্য শহরে আকাশযাত্রাকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইহ্যাংয়ের তথ্যমতে, গবেষণার দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ভিটি ৩৫ সফলভাবে উড্ডয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা প্রযুক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মূলত এক শহর থেকে অন্য শহরে ভ্রমণের জন্য তৈরি এই উড়ন্ত গাড়ি আকাশপথে চলাচলের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে। উড়ন্ত গাড়িটির দাম ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা ১১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ১২২ টাকা ধরে)। তবে কবে নাগাদ উড়ন্ত গাড়িটি বাজারে আসবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানা যায়নি।
উড়ন্ত গাড়িটির বিষয়ে ইহ্যাংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হুয়াঝি হু বলেন, ‘চালকবিহীন ইভিটল প্রযুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে আমরা ক্রমাগত উড়োজাহাজের কর্মক্ষমতা বাড়াচ্ছি এবং এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করছি। আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ, স্মার্ট ও সহজলভ্য নিম্ন উচ্চতার পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
সূত্র: ডেইলি মেইল, অ্যাভিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ