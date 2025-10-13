শুভ সকাল। আজ ১৩ অক্টোবর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বিএনপি বা জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে গেলে লাভ-ক্ষতি কী হতে পারে, তা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়েছে। সভায় নেতাদের একটি অংশ জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যাওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছে। কেউ কেউ বিএনপির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় যাওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় অংশ নেওয়া বেশির ভাগ নেতা বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে তৃতীয় কোনো জোট করে নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।
বিস্তারিত পড়ুন...
বিড়ালের বিছানা, কুকুরের খেলনা, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বানানো বাবুই পাখির বাসা, চটি জুতা, কাপড়ের চুলের ক্রাঞ্চি, টোট ব্যাগ—এসব তৈরি হচ্ছে বাগেরহাটে; যাচ্ছে গ্রিস, জার্মান ও বেলজিয়ামে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে এই পণ্যগুলো তৈরি করছেন স্বল্প শিক্ষিত, তালাকপ্রাপ্তসহ বিভিন্ন বয়সী প্রায় ৮০ জন নারী।
বিস্তারিত পড়ুন...
ব্যবহারকারীদের আপত্তি উপেক্ষা করে আগামী মঙ্গলবার রাত ১২টার পর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন বাড়তি মাশুল কার্যকর হচ্ছে। প্রায় ৪১ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে নতুন মাশুল। বিভিন্ন সমীক্ষা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, নতুন মাশুল কার্যকরের পর এ অঞ্চলে ব্যয়বহুল বন্দরে পরিণত হবে চট্টগ্রাম বন্দর। বিস্তারিত পড়ুন...
‘মারিয়া কোরিনা মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন’—এ শিরোনাম প্রথম যখন দেখলাম, তখন খুশি হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি; কারণ, এতে খুশির কিছু নেই। যাঁর রাজনীতি অগণিত মানুষের জীবনে অনন্ত দুর্ভোগ এনেছে, সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। বিস্তারিত পড়ুন...
এ বিষয়ে দুই ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বলেন, গত মাসে অসাধারণ একটি ফোনকল সবকিছু বদলে দিয়েছে। ওই ফোনকলে হামাসকে এটা বোঝাতে সক্ষম হওয়া গেছে, যদি তারা সব জিম্মিকে মুক্তি দেয়, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্ভবত ইসরায়েলকে গাজা যুদ্ধ বন্ধে একটি শান্তিচুক্তিতে রাজি করাতে সক্ষম হবেন। বিস্তারিত পড়ুন...