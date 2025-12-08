শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে একটি বড় অংশের মানুষ সন্তুষ্ট। আবার বড় অংশের মানুষের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে। একাংশ বলেছে, তারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট—কোনোটাই নয়। প্রথম আলোর উদ্যোগে করা ‘গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫’-এ এই মতামত উঠে এসেছে। প্রথম আলোর জন্য জরিপটি করেছে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কিমেকারস কনসাল্টিং লিমিডেট। বিস্তারিত পড়ুন...
রাষ্ট্র, সরকার ও দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম আলোর জনমত জরিপ আবার ফিরে এল। প্রথম আলোর উদ্যোগে এ ধরনের সর্বশেষ জনমত জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। মাঝখানের ১২ বছরে পদ্মা দিয়ে বিপুল পানি প্রবাহিত হয়েছে। এ সময়টাতে দেশ কী অবস্থার মধ্যে ছিল, গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান তার রোমহর্ষক ছবি আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে জনমত জরিপের এই দীর্ঘ বিরতির কারণ নিয়ে আমরা কিছুটা পরে আবার ফিরে আসছি। বিস্তারিত পড়ুন...
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত সপ্তাহে উচ্চপর্যায়ের সরকারি সফরে নয়াদিল্লি ঘুরে গেলেন। তিনি যে সময়ে ভারতে সফরে এলেন, সময়টি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর এটিই ছিল পুতিনের প্রথম ভারত সফর। বিস্তারিত পড়ুন...
আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচে মোট ৪ উইকেট হলো মোস্তাফিজুর রহমানের। গত শনিবার দুবাইয়ে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হারের ম্যাচে ৪ ওভারে ২৬ রানে ২ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। ‘ডট’ বল ছিল ১৩টি। গতকাল আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে জিতেছে তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালস। বোলিংও দারুণ করেন বাংলাদেশের এই পেসার। বিস্তারিত পড়ুন...
পবিত্র ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘ইনসাফ’ সিনেমার পর থেকেই আলোচনা চলছিল—নতুন কী করছেন শরীফুল রাজ? এ জল্পনার মধ্যেই কিছুদিন আগে জানা যায়, তানিম নূর পরিচালিত ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। গতকাল বিকেলে জানা গেল আরও একটি ছবির নাম। আলভী আহমেদের ‘জীবন অপেরা’। শরীফুল রাজ বলেন, ‘চুক্তি সাইন করেছি। আপাতত এর বেশি কিছু বলতে চাইছি না। সময় হলে সবাই জানতে পারবেন।’ বিস্তারিত পড়ুন...