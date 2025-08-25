তৌহিদ আফ্রিদি পাঁচ দিন রিমান্ডে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আসাদুল হক বাবু হত্যার ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে পাঁচ দিন রিমান্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার বিকেলে এ আদেশ দেন।
এর আগে আজ দুপুরে তৌহিদ আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করা হয়। এই মামলায় তাঁকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করা হয়।
আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ড আবেদন নাকচ চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত তৌহিদ আফ্রিদির ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গতকাল রোববার রাতে বরিশাল নগরের বাংলাবাজার এলাকার একটি বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাতেই তাঁকে বরিশাল থেকে ঢাকায় আনা হয়।
সিআইডির গণমাধ্যম শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীন জানান, যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের হওয়া হত্যা মামলাটির ১১ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদি।
তৌহিদ আফ্রিদি বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনের ছেলে। একই মামলায় নাসির উদ্দিনকে ১৭ আগস্ট গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। তাঁকে গুলশান থেকে গ্রেপ্তারের পরদিন রিমান্ডে নেওয়া হয়।
গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় ২৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাটি হয়। এই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আসামি।
তৌহিদ আফ্রিদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভ্লগ ও ভ্রমণকেন্দ্রিক কনটেন্টের জন্য তাঁর বড় অনুসারী গড়ে ওঠে।