শুভ সকাল। আজ ১৫ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় কেন এত মৃত্যু হলো, প্রাথমিকভাবে তার কয়েকটি কারণ জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তাদের ধারণা, কারখানার পাশে থাকা রাসায়নিকের গুদামে বিস্ফোরণের পর সেখান থেকে বিষাক্ত সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে, যা ছিল প্রাণঘাতী। বিস্তারিত পড়ুন...
কোনো কোনো বিচারক মনোযোগ দিয়ে প্রতিযোগীর পরিবেশনা দেখেননি। কেউ প্রতিযোগীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছেন। কখনো ৩০ সেকেন্ডের কম সময় পরিবেশনার সুযোগ পেয়েছে প্রতিযোগী। আবার প্রতিযোগীর উচ্চারণ বা সাজ নিয়ে কটু মন্তব্য করেছেন কোনো বিচারক। এতে প্রতিযোগীরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে। এমনকি বাছাইকক্ষ থেকে চোখের পানি ফেলে বের হয়েছে কয়েকজন প্রতিযোগী। বিস্তারিত পড়ুন...
দুই দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, বিশেষ করে ফেসবুকে একটি ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে দেখা যায়, ছেঁড়া শার্ট পরা একজন মানুষকে হাতকড়া পরিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন পুলিশ সদস্য। তাঁদের আচরণ দেখে মনে হতে পারে, তাঁরা হয়তো কোনো ভয়ংকর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
তবে গত মাসে নজিরবিহীন এক ফোনালাপের পর হামাসের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল, তারা সব জিম্মিকে মুক্তি দিলে ট্রাম্প হয়তো ইসরায়েলকে শান্তিচুক্তিতে বাধ্য করতে পারবেন। ইসরায়েলি এসব জিম্মি এত দিন গাজা যুদ্ধে হামাসের বড় হাতিয়ার ছিল। দুই ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এমনটা জানিয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
শুধু দিয়েই গেলাম, কিছু তো পেলাম না! ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকেরা যেমন বিপিএলের সব আসরেই এমন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, একইভাবে তাঁদের বিরুদ্ধেও অনেক রকম বকেয়ার অভিযোগ থাকে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের। তবে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল মনে করছে, আসন্ন দ্বাদশ আসরে অন্তত ফ্র্যাঞ্চাইজিদের দীর্ঘশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ থাকবে না। বিস্তারিত পড়ুন...