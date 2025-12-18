শুভসন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ওই দিন বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...
রাজধানীর জিগাতলার একটি ছাত্রী হোস্টেল থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম জান্নাত আরা রুমি (৩০)। জান্নাত আরা রুমি ধানমন্ডি থানা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি নওগাঁর পত্নীতলায়। তাঁর বাবার নাম জাকির হোসেন। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা সেবন–সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিনিষেধ শিথিল করার বিষয়ে বড় ধরনের ঘোষণা দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে ভাষণ দিতে পারেন ট্রাম্প। তাঁর এ পদক্ষেপ কয়েক দশকের মার্কিন মাদকনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...
সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন ইকুয়েডরের জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক ডিফেন্ডার মারিও পিনেইদা। দেশটির বন্দরনগরী গুইয়াকিলে বুধবার রাতে গুলি করে হত্যা করা হয় ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে। বিস্তারিত পড়ুন...
১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় পারফর্ম করার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত ছাড়পত্র পায়নি আয়োজক প্রতিষ্ঠান। তাই বাতিল হয় কনসার্টটি। কনসার্ট বাতিল হলেও ঢাকা সফর বাতিল হয়নি আতিফের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানা গেছে, ঢাকায় একের পর এক প্রাইভেট কনসার্ট করছেন আতিফ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পারফর্ম করার কথা রয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...