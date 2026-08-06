বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

‘আপনার হাতে আর সময় নেই’, রাতেই শেখ হাসিনাকে বার্তা দেয় সেনাবাহিনী

ঢাকাসহ দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার উত্তাল আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। তবে তাঁর বিদায়ের সিদ্ধান্ত কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসেনি। এর আগে কয়েক দিন ধরে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে দ্রুত বদলে যেতে থাকে পরিস্থিতি। নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং শেষ মুহূর্তে সামরিক নেতৃত্বের পরিস্থিতি মূল্যায়ন—সব মিলিয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টেছে সিদ্ধান্তের হিসাব। বিস্তারিত পড়ুন...

জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের দুয়ার খুলল, উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ বুধবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেন
ছবি: বাসস

চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য গড়ে তোলা জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্য দিয়ে এই স্মৃতি জাদুঘরের দুয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত হলো। বিস্তারিত পড়ুন...

পলাতক স্বৈরশাসকদের পরিণতি কী হয়

অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত বিশ্বের কয়েকজন স্বৈরশাসক। ইরানের রেজা শাহ পাহলভি, সিরিয়ার বাশার আল আসাদ, রোমানিয়ার নিকোলাই চচেস্কু, তিউনিসিয়ার শাসক জেইন বেন আলী এবং বাংলাদেশের শেখ হাসিনা।
কোলাজ: প্রথম আলো

অনিবার্য কিন্তু অভাবনীয় একটি ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে দুই বছর আগে, ৫ আগস্ট ২০২৪—স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার পতন এবং পলায়ন। প্রায় ১৬ বছর ধরে নিপীড়ন–নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশের মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল এর আগের ৩৫ দিনের আন্দোলনে। বিস্তারিত পড়ুন...

ভাড়াটে খুনি দিয়ে সাবেক স্ত্রীকে হত্যা করান জামায়াত কর্মী, খুনিকে দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা

জামায়াত নেতা আবু বক্কর

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী আমজাদ হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, আসামি আবু বকর ছিদ্দিক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সাদেকুর রহমান তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বকাপ শেষ, চুক্তিও শেষ: ফিফা থেকে টাকা পায়নি যুক্তরাষ্ট্রের ১১ আয়োজক শহর

৩২ বছর পর আবার বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র
এএফপি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বড় অঙ্কের ব্যয় বহন করলেও প্রতিশ্রুত অর্থ এখনো পায়নি যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি আয়োজক শহর। এ কারণে ফিফার কাছে বারবার অর্থ পরিশোধের বিষয়ে জানতে চাইছে তারা। বিস্তারিত পড়ুন...

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