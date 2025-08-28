বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের, সাউন্ড গ্রেনেড-কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ-লাঠিচার্জ

শিক্ষার্থীদের লক্ষ করে জলকামান দিয়ে পানি ছুড়ছে পুলিশ
ছবি: সাজিদ হোসেন

তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। জলকামান দিয়ে পানি ছোড়ে। বিস্তারিত পড়ুন...

চারবার ট্রাম্পের ফোন, মোদি একবারও ধরেননি: জার্মান সংবাদমাধ্যমের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডানে) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
ফাইল ছবি: রয়টার্স

শুল্ক নিয়ে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, কিন্তু একবারও ফোন ধরেননি মোদি। জার্মানির এক সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে এ দাবি জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট ও প্রকৌশলীদের আন্দোলন কতটা যৌক্তিক

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

বুয়েট শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি একটি আন্দোলন করছেন। ইতিমধ্যে সারা দেশের ডিগ্রি প্রকৌশলীদের এতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের আগে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ‘ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট’রা আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথমে সেই গল্প করা যাক। বিস্তারিত পড়ুন...

ছেলের আত্মহত্যায় সহায়তার অভিযোগ চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে, মা-বাবার মামলা

চ্যাটজিপিটি
রয়টার্স

ষোলো বছর বয়সী অ্যাডাম রেইনের মা-বাবা ওপেনএআই এবং এর প্রধান নির্বাহী (সিইও) স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ তাঁদের ছেলের আত্মহত্যার ঘটনায় ভূমিকা রেখেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

সৌরভীর হ্যাটট্রিকে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশ

হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ
বাফুফে

হারলে শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হবে, আর জিতলে ‘যদি’ ‘কিন্তুর’ ওপর ভর করে টিকে থাকবে আশা। এমন সমীকরণ সামনে রেখে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৪-১ গোলে জিতে মাঠে ছেড়েছে অর্পিতা বিশ্বাস-আলপিরা। হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ। অন্য গোলটি থুইনু মারমার। বিস্তারিত পড়ুন...

