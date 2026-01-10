অপরাধ

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর হত্যায় শুটারসহ গ্রেপ্তার ৩: ডিবি 

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আজিজুর রহমানছবি: সংগৃহীত

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান ওরফে মোছাব্বিরকে (৪৪) গুলি করে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বিরের জানাজায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে
ছবি: প্রথম আলো

আজ শনিবার সকালে ডিবির শীর্ষ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে গ্রেপ্তারের এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, মোছাব্বির হত্যায় ‘শুটার জিনাত ও পরিকল্পনাকারী বিল্লালসহ’ এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আরেকজন তাদের সহযোগী।

গত বুধবার রাতে রাজধানীর তেজগাঁও থানার পশ্চিম তেজতুরি বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোছাব্বির নিহত হন।

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বির গুলিতে নিহত হওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর অনুসারীরা। বুধবার রাতে পান্থপথের বিআরবি হাসপাতালের সামনে
ছবি: প্রথম আলো
আজিজুর রহমান ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি একের পর এক মামলার আসামি হন এবং বেশির ভাগ সময় কারাগারে ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনি দলীয় রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হন।

আজিজুর রহমান হত্যার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার তেজগাঁও থানায় অজ্ঞাতপরিচয় চার-পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করেন তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া আক্তার।

