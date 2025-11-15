শাকসু নির্বাচনের তারিখ প্রত্যাখ্যান, উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ঘোষিত তারিখ প্রত্যাখ্যান করে সময় বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আজ শনিবার ভোর পৌনে চারটায় এ ঘোষণা দেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী দেলোয়ার হাসান।
আন্দোলনকারীদের পক্ষে দেলোয়ার হাসান বলেন, ‘শাকসুর ঘোষিত তারিখ আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। আগামী ১২ ডিসেম্বরের আগেই যেকোনো একদিন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। আমরা প্রশাসনকে আজ শনিবার রাত ৯টা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। এর মধ্যেই নতুন তারিখ ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলবে, কঠোর আন্দোলনের দিকে যাব আমরা। একই সঙ্গে শীতকালীন ছুটি বাড়ানোর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে সব শিক্ষার্থীই প্রত্যাখ্যান করেছে।’
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাত সোয়া ৯টায় এক সংবাদ সম্মেলনে শাকসু নির্বাচন আয়োজনের জন্য ১৭ ডিসেম্বর তারিখ ঘোষণা করেন উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। এর পরপরই ঘোষিত তারিখ প্রত্যাখ্যান করে রাত সাড়ে ৯টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের ফটকে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন উপাচার্য, সহ–উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য কর্মকর্তারা। দিবাগত রাত একটা থেকে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত আজ দুপুরের আগে একটি সিদ্ধান্ত জানাবেন—এই শর্তে প্রায় ছয় ঘণ্টা অবরুদ্ধ থেকে মুক্ত হন তাঁরা। পরে শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের এই আন্দোলন আজ দুপুর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।
ওই সময় উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘শাকসু নির্বাচন হবে, তোমরা প্রস্তুতি শুরু করো। আমার এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। তোমাদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।’
এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে আন্দোলনস্থলে যান ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন। তিনি বলেন, ‘শাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রথম থেকেই একটি মহল বিরোধিতা করে আসছে। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন ৯ বা ১০ ডিসেম্বর নির্বাচন হবে। অথচ আজ হঠাৎ ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হলো, যা ছাত্রশিবির প্রহসন হিসেবে দেখছে এবং আমরা প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আছি।’
বকেয়া ফি পরিশোধে শিথিলতা, শীতের ছুটি পরিবর্তন
শিক্ষার্থীদের আলোচনা–সমালোচনার পর বকেয়া ফি পরিশোধে শিথিলতা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল রাত পৌনে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতকালীন ছুটি পরিবর্তন করে আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও অফিস বন্ধ থাকবে। তবে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম যথারীতি চলবে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, ১৭ তারিখ নির্বাচন হলে ভোটার শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে থাকবেন না। বিষয়টি চিন্তা করে শীতকালীন ছুটির সময়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এরপরও ভোটার রাখার জন্য যা যা করতে হবে, সব আলোচনা করে করা হবে।