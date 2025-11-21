সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা-দেবহাটা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবদুর রউফের মনোনয়ন বাতিল এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল আলীমকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন একাংশের নেতা-কর্মীরা।
আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা মাছ বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ কর্মসূচি চলাকালে মহাসড়কের ওই অংশে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যান চলাচল ব্যাহত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবদুর রউফ অতীতে দল থেকে বহিষ্কৃত ছিলেন। তিনি জাতীয় পার্টি থেকে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে দলীয় কোনো পদও তাঁর নেই। এ কারণে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণায় স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আবদুর রউফের মনোনয়ন বাতিল না করলে বিএনপি এ আসন হারাবে বলে আশঙ্কা তাঁদের।
বক্তারা আরও বলেন, আবদুল আলীম গত ১৭ বছরে অর্ধশত মামলার আসামি ছিলেন। ‘স্বৈরাচার সরকারের’ নির্যাতন সহ্য করে দলের কঠিন সময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে থেকেছেন। স্থানীয়ভাবে তাঁর জনপ্রিয়তাও সুদৃঢ়। আবদুল আলীম সদর উপজেলার লাবসা ইউনিয়ন পরিষদের টানা সাতবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তাঁকে মনোনয়ন না দেওয়া হলে লাগাতার কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সদর উপজেলার বল্লী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেলিম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক আবদুল গনি, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য আতিয়ার রহমান, লাবসা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহিন ইসলাম প্রমুখ।