ছাত্রদল বিভিন্ন হলে গিয়ে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করছে: শিবির–সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাকসু নির্বাচনে ব্যাপক অসংগতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের পক্ষে কথা বলেন আরিফ উল্লাহ। আজ বেলা দুইটার দিকে তোলাছবি: প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ব্যাপক অসংগতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট। প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আরিফ উল্লাহ বলেন, ‘আমরা গতকাল বুধবার থেকে দেখতে পেয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশন ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

আজ বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন রেজিস্ট্রার ভবনে প্রক্টর অফিসের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন আরিফ উল্লাহ। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও অন্যান্য প্যানেলের কিছু বিষয়েও অভিযোগ তোলেন তিনি।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনারের প্রস্তুতির ঘাটতি আছে উল্লেখ করে আরিফ উল্লাহ বলেন, ‘পোলিং এজেন্ট রাখার জন্য আমরা গতকাল রাতে বলেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন গভীর রাতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। পরে আজ সকালে যখন আমরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র আমাদের পোলিং এজেন্টদের পাঠিয়েছি, তখন সংশ্লিষ্ট হলের দায়িত্বরত ব্যক্তিরা এ নিয়ে গড়িমসি করেন।’

আরিফ উল্লাহ আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গতকাল বলেছিল, আজ সকাল ছয়টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোনো প্রাক্তন শিক্ষার্থী থাকতে পারবেন না। কিন্তু আপনারা লক্ষ করেন, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট ও হলগুলোয় সাবেক ছাত্রদল নেতা–কর্মীদের দেখা গেছে। তাঁরা ভোটারদের বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট (প্রভাবিত) করার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে বারবার বললেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’

জাকসু নির্বাচনে অতিরিক্ত ব্যালট ছাপানোর প্রসঙ্গে এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছিলাম, অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ব্যালট পেপার ছাপানো হয়েছে। আমরা বলেছিলাম, অতিরিক্ত ব্যালট পেপার সিলগালা করে প্রতিটি হলে শুধু যতজন ভোটার থাকবেন, ততগুলো ব্যালট পেপার দিতে। কিন্তু আজ শহীদ সালাম বরকত হল, মীর মশাররফ হোসেন হলসহ অধিকাংশ হলে অতিরিক্ত ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে। এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ও অবস্থান। এসব বিষয় অবশ্যই নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্টত ঘাটতি।’

বিভিন্ন হলে ছাত্রদল নিজেদের প্যানেলের সদস্যদের ভোট দেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে অভিযোগ তুলে শিবির–সমর্থিত এই ভিপি প্রার্থী বলেন, বিভিন্ন হলে দল বেঁধে গিয়ে ছাত্রদল ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করছে। তারা জাহানারা ইমাম হলে ঢুকে গার্ডকে মারধর করেছে। একটি হলে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে মব তৈরি করে ভোট বানচালের চেষ্টা করেছে।

আরিফ উল্লাহ আরও বলেন, ‘আমরা খবর পাচ্ছি, আমাদের ক্যাম্পাসের চারপাশে ছাত্রদলের বহিরাগতদের বেশি আনাগোনা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিষয়টি আমাদের মধ্যে অনেক বেশি আশঙ্কা তৈরি করেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, এভাবে থাকলে যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।’

জামায়াতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে ওএমআর ও ব্যালট পেপার ছাপানোর অভিযোগের বিষয়ে আরিফ উল্লাহ বলেন, এইচআরসফট বিডি নামের যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোকমুনুর জামান বিএনপির সমর্থক। তাঁর ফেসবুক ওয়ালে খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, বিএনপির আইনজীবী সানাউল্লাহ, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিভিন্ন নেতার ছবি দেখা যায়।

