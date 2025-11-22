জেলা

গাজীপুরে ভূমিকম্পে আহতদের বেশির ভাগই বাসায় ফিরেছেন

প্রতিনিধি
গাজীপুর
ভূমিকম্পে আহত হয়ে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন কয়েকজন শ্রমিক। শনিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

গতকাল শুক্রবারের ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানার ২৫২ জন শ্রমিক আহত হয়েছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরেছেন। আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত অন্তত ১৬ জন শ্রমিক বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল শ্রীপুর, গাজীপুর সদর ও টঙ্গী এলাকার ৭-৮টি কারখানার শ্রমিকেরা আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে যান। এ সময় নিরাপত্তার কারণে অনেক কারখানার গেট বন্ধ থাকার অভিযোগ করেন শ্রমিকেরা। এ কারণে আতঙ্কগ্রস্ত শ্রমিকেরা দিশাহীন হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটতে গিয়ে আহত হন।

আহত ২৫২ জনকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও টঙ্গী আহসান উল্লাহ মাস্টার হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়।

গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক আমিনুল ইসলাম বলেন, ভূমিকম্পে আহত হয়ে তাঁদের হাসপাতালে ৮৫ জন ভর্তি হয়েছিলেন। এখন ভর্তি আছেন ১৪ জন, তাঁরা শঙ্কামুক্ত। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। বাকিরা চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, যেসব কারখানার শ্রমিকেরা আহত হয়েছিলেন, সেসব কারখানা আজ খুলেছে। এসব কারখানায় উৎপাদনপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক আছে।

গাজীপুরের সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান বলেন, যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে যাঁরা হাসপাতালে আছেন, তাঁরাও শঙ্কামুক্ত।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে অনুভূত কয়েক সেকেন্ডের শক্তিশালী ভূমিকম্পে গাজীপুরে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আতঙ্ক। উঁচু ভবন দুলতে শুরু করলে ঘরবাড়ি, অফিস, শিল্পকারখানা, দোকানপাট থেকে মানুষ দ্রুত খোলা জায়গায় ছুটে আসেন। গাজীপুরে বেশ কয়েকটি শিল্পকারখানায় আতঙ্কে নামতে গিয়ে অনেক শ্রমিক আহত হন।

