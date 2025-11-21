পরিবেশ

ভূমিকম্পে যে ঝাঁকুনি হলো, তা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ: ভূমিকম্প–বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ভূমিকম্প–বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুমায়ুন আখতারফাইল ছবি

বাংলাদেশে আজ শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পে যে তীব্র ঝাঁকুনি হয়েছে, তাকে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিকম্প–বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার।

আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আরও পড়ুন

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প, কেন্দ্রস্থল নরসিংদীর মাধবদী, আতঙ্কে অনেকে রাস্তায়

সূত্রাপুরে ভূমিকম্পে অনেকেই আতঙ্কে ঘর ছেড়ে নিচে নেমে আসেন
ছবি: প্রথম আলো

অন্যদিকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বলছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৫। কেন্দ্রস্থল নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে। গভীরতা ১০ কিলোমিটার।

আরও পড়ুন

‘আতঙ্কে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখি, টাইলস খুলে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে’

ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্পকেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫।

আরও পড়ুন

কেউ ঘরের কোনায় দাঁড়িয়েছেন, কেউ দৌড়ে রাস্তায় নেমেছেন, কেউ করেছেন ভিডিও

অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার আজ বেলা ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, যে অঞ্চলে ভূমিকম্পটি হয়েছে, সেটি ইন্দো-বার্মা টেকটোনিক প্লেটের অংশভুক্ত।

অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বলেন, ভূমিকম্পটিতে যে তীব্র, যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে, তা তাঁর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের পটভূমিতে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরিবেশ থেকে আরও পড়ুন