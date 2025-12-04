শাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে ১৪৫ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

শাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে ১৪৫ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে প্রার্থী হতে আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তিন দিনে মোট ১৪৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। একই সময়ে হল সংসদগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ১০৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নজরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত তিন দিনে কেন্দ্রীয় সংসদে ১৪৫ প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ১৫ জন।
অপর দিকে ছয়টি হল সংসদে ১০৬ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি ছাত্র হলের সংসদে ৭২ জন ও ৩টি ছাত্রী হলের সংসদের নির্বাচনের জন্য ৩৪ প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তিনটি ছাত্র হলের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ২৬, শাহপরান হলে ২৫ ও বিজয় চব্বিশ হলে ২১ প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন। ছাত্রী হলগুলোর মধ্যে আয়েশা সিদ্দিকা ও বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলে ১২ জন করে ও ফাতেমা তুজ জাহরা হলে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদে মোট পদ রয়েছে ২৩টি ও হল সংসদে ৯টি পদ রয়েছে।
মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন শনিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত। তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ জানুয়ারি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।