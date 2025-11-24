জেলা

সুনামগঞ্জ-৪ আসন

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী জাকেরীনের নেতৃত্বে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দেওয়ান জয়নুল জাকেরীনের নেতৃত্বে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা। আজ সোমবার দুপুরে সুনামগঞ্জ শহরের স্টেশনরোড এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

সুনামগঞ্জ-৪ আসনে (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দেওয়ান জয়নুল জাকেরীনের নেতৃত্বে আজ সোমবার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে দুপুরে মোটরসাইকেল শোভায়াত্রা করেন।

মরমি সাধক হাছন রাজার প্রপৌত্র দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য। তিনি সুনামগঞ্জ পৌরসভার একবার এবং সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের টানা চারবারের সাবেক চেয়ারম্যান। সুনামগঞ্জ-৪ আসনে তিনি বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে মাঠে আছেন।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের তেঘরিয়া এলাকার হাছন রাজার বাড়িতে সকাল থেকেই নেতা-কর্মীরা মোটরসাইকেল নিয়ে জমায়েত হন। পরে মোটরসাইকেল শোভায়াত্রা বের করেন তাঁরা। এতে নেতৃত্ব দেন দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন। মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি শহরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক ধরে সদর উপজেলার মদনপুর এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন।

এ সময় জয়নুল জাকেরীন বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতি করছেন। সুনামগঞ্জ-৩ আসনে একবার তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। দলের সংকটকালেও নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এবার সুনামগঞ্জ-৪ আসনে ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করতে চান।

আরও পড়ুন

দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির এক পক্ষের বিক্ষোভ

দেওয়ার জয়নুল জাকেরীন আরও বলেন, ‘গত ১৭ বছর আমি নেতা–কর্মীদের পাশে ছিলাম। নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে দলের নেতা-কর্মীরা আমার জন্য কাজ করছেন। আমি আশাবাদী দল এবার এই আসনে আমাকেই মনোনয়ন দেবে।’
সুনামগঞ্জের পাঁচটি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে বিএনপির দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। যে দুটিতে প্রার্থী ঘোষণা হয়নি, তার একটি সুনামগঞ্জ-৪ আসন। জেলা সদরের এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।

আরও পড়ুন

সুনামগঞ্জে জামায়াতের দুই প্রার্থীর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে আছেন জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান আহবায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য নুরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য আবুল মনসুর মো. শওকত, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক হুইপ মোহাম্মদ ফজলুল হকের ছেলে বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য আবিদুল হক। তাঁরা সবাই সভা-সমাবেশ, পথসভা, উঠানবৈঠক, নানাভাবে গণসংযোগ, প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন