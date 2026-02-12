জেলা

সিলেটে ৪ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ২০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটের ছয়টি সংসদীয় আসনে ভোট গ্রহণ শুরুর প্রথম চার ঘণ্টায় প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পড়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে, শেষ হবে বিকেল সাড়ে চারটায়।

মো. সারওয়ার আলম জানান, ‘সিলেটে প্রতিটি নির্বাচনেই সকালবেলা ভোটারের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম থাকে। দুপুরের পর উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা করা যায়। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ চলছে।’

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় জানিয়েছে, জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে ৩৩ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলায় মোট ভোটার ২৯ লাখ ১৬ হাজার ৬১০ এবং ভোটকেন্দ্র ১ হাজার ১৬টি।

আজ সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর প্রথম আলোর একাধিক সংবাদকর্মী সিলেট নগর ও তিনটি উপজেলার ২১টি কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। এসব কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। নারী ভোটারদের উপস্থিতি বেশি ছিল।

