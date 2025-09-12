‘বড় স্বপ্ন দেখো; শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যও’

নরসিংদীতে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা
‘বড় স্বপ্ন দেখো; শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যও’
‘এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব অনুভব করছি। কারণ, সামনে বসে আছ তোমরা—ভবিষ্যতের বাংলাদেশ ও আগামী দিনের নেতৃত্ব। তোমাদের জিপিএ-৫ অর্জন নিঃসন্দেহে গর্বের। এটি তোমাদের পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। তোমরা বড় স্বপ্ন দেখো। কিন্তু স্বপ্নটা শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যও হোক।’
আজ শুক্রবার সকালে নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এ এন এম মিজানুর রহমান।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশে প্রথম আলো ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আজ নরসিংদীর ৬ উপজেলার অন্তত দেড় হাজার কৃতী শিক্ষার্থী অংশ নেয় এতে।
সকাল ৯টা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের পদচারণে অনুষ্ঠানস্থল উৎসবে পরিণত হয়। সঙ্গে আসেন অভিভাবকেরাও। দীর্ঘ সময় পর বন্ধুদের দেখা পেয়ে কেউ কেউ একে অন্যকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলে। কেউ কেউ মেতে ওঠে গল্প-আড্ডায়। সকাল নয়টা থেকেই নির্দিষ্ট বুথের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট, স্ন্যাক্সসহ উপহারসামগ্রী গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা। সাড়ে নয়টার মধ্যে কানায় কানায় ভরে ওঠে মিলনায়তন।
ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা বাজতেই জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে গলা মেলান শিক্ষার্থী ও অতিথিরা। এরপর রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নরসিংদী প্রতিনিধি প্রণব কুমার দেবনাথ। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের শুভেচ্ছা বক্তব্য পাঠ করে শোনান।
প্রথম আলো বন্ধুসভা নরসিংদীর সভাপতি মাইনুল রহমান খান ও সাধারণ সম্পাদক সায়মা আক্তার বিথির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক আনিসুর রহমান ভূঁইয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রায়হানা সরকার ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে গান পরিবেশন করেন শিল্পী অকৃতা সাহা ও সুস্মিতা সাহা। থিম সং ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন প্রথম আলো ট্রাস্ট ও সাদত স্মৃতি পল্লীর একদল নৃত্যশিল্পী। শেষে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী অনিক সূত্রধর। পরে কুইজে অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।
অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম সাব্বির বলে, ‘দিনটা আমাদের জন্য খুবই উপভোগ্য। অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুব খুশি।’ রাইসা জামান মম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলে, ‘বন্ধুদের সঙ্গে ক্রেস্ট উঁচিয়ে একসঙ্গে ছবি তুলে রেখেছি। এ আনন্দ জীবনভর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
