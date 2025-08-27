কুড়িগ্রামে কৃতী সংবর্ধনা
‘জিপিএ-৫ জীবনের একটি ধাপ মাত্র, এই ফলাফলকে শেষ মনে করলে হবে না’
রাতভর মেঘের গর্জন। কোথাও কোথাও ভোররাতে বর্ষণ হয়েছে। এমন বৈরী আবহাওয়ায় শঙ্কা ছিল অনুষ্ঠান হয়তো হবে না। তবে সব শঙ্কা পেরিয়ে আজ বুধবার সকালে রোদ ঝলমলে পরিবেশে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে কুড়িগ্রাম রিভার ভিউ হাই স্কুলের মাঠ। সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা।
সকাল সাড়ে আটটা থেকে শিক্ষার্থীরা রিভার ভিউ হাই স্কুল মাঠে আসতে থাকে। অনেকের সঙ্গে অভিভাবক এসেছেন। শিক্ষার্থীরা উৎসবস্থলে এসে নির্দিষ্ট বুথের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট ও স্ন্যাক্স বক্স সংগ্রহ করে। এরপর শিক্ষার্থীদের আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায়। অনেক দিন পর সহপাঠীদের পেয়ে একে অপরকে দেখে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করে।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল ৯টা থেকে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা উৎসব শুরু হয়। এ বছর জেলার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৬৪ জন শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিবন্ধন করেছিল। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।
সকাল ১০টায় বন্ধুসভার সদস্যদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এরপর সম্প্রতি উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ললিতকলা একাডেমি ও কুড়িগ্রাম বন্ধুসভা যৌথভাবে এবারের জিপিএ-৫ সংবর্ধনা উৎসব সংগীতের সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জাহানুর রহমান।
৫০ কিলোমিটার দূর ভূরুঙ্গামারী উপজেলা থেকে এই উৎসবে অংশ নিয়েছে তাসনিম তৌহিদা তাসিন। সে এবার ভূরুঙ্গামারী নেহাল উদ্দিন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাসনিম তৌহিদা বলে, ‘সকালে বৃষ্টি উপেক্ষা করে এখানে এসেছি। এখানে এসে ক্লান্তি ভুলে গেছি। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। একসঙ্গে এত বন্ধুর দেখা পেলাম। প্রথম আলো জিপিএ-৫ অনুষ্ঠান বন্ধুদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।’
রাজারহাট পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মৌনিতা হাসান এসেছিল মায়ের সঙ্গে। মা নাজনীন বেগম পেশায় গৃহিণী। তিনি বলেন, ‘আমি আমার মেয়ে ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ শেয়ার করতে এসেছি। এত বড় অনুষ্ঠানে মেয়ের সঙ্গে আসতে পেরে নিজেকেও গর্বিত মনে হচ্ছে। মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে জন্য আমি এত বড় অনুষ্ঠানে আসতে পেরেছি।’
শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতে উৎসবে এসেছেন, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাশেদুল ইসলাম, বিবিসির জরিপে ২০২৪ সালের ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশি রিকতা আখতার, গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের উদ্যোক্তা জয়নাল আবেদীন, পিভিসি পাইপ দিয়ে টেলিস্কোপ তৈরির খুদে বিজ্ঞানী ফারাবী, কুড়িগ্রাম জেলার সেরা পাঠক সামিউল হক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও শিক্ষক সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
উপাচার্য রাশেদুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা জিপিএ-৫ পেয়ে প্রমাণ করেছ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফল সব সময় মিষ্টি হয়। তোমাদের মনে রাখতে হবে জিপিএ-৫ হলো জীবনের প্রথম একটি ধাপ মাত্র। এই ফলাফলকে শেষ মনে করলে হবে না। আগামীর পৃথিবীতে নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার জন্য তোমাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। তোমাদের সৃজনশীলতা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বাস্তব জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।’
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যা, মাদক ও মিথ্যাকে ‘না’ বলতে শপথ করান প্রথম আলোর রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রথম আলো কুড়িগ্রাম জেলার সাবেক প্রতিনিধি ও কুড়িগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা সফি খান। অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০ জনকে পুরস্কার হিসেবে বই উপহার দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জয়িতার টিম ভ্রমর।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।