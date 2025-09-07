শুভ সকাল। আজ ৭ সেপ্টেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার মন্তব্যের জেরে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। জামায়াতের ওই নেতার বক্তব্যের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর, এ এফ রহমান হল ও শহীদ ফরহাদ হোসেন হলের সামনে জড়ো হয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুই দিনে দুটি জরিপ প্রকাশ করেছে দুটি সংগঠন। দুই জরিপেই ছাত্রশিবির এগিয়ে রয়েছে বলে উঠে এসেছে। অবশ্য জরিপ দুটির ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অন্য প্যানেলগুলো। তারা বলছে, এসব জরিপ নিরপেক্ষ নয়। ছাত্রশিবিরের পক্ষের লোকেরা এসব জরিপ প্রকাশ করছে। বিস্তারিত পড়ুন...
সরকার নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে একটি মহল স্বৈরাচারের সহযোগী হিসেবে জাতীয় পার্টিকেও নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আমরা জানি না। যদি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায়, তাহলে তাদের সমর্থক ভোটাররা কী করবেন? বিস্তারিত পড়ুন...
লিগস কাপ ফাইনালের পর সিয়াটল সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তাকে থুতু মারায় ইন্টার মায়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজকে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। সুয়ারেজের এই শাস্তি পাওয়াটা অবশ্য অনুমেয়ই ছিল; মাত্রাটা কেমন হয়, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। বিস্তারিত পড়ুন...
২০২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সালমানের জন্মদিন উপলক্ষে দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরার। সেখানে সামিরা জোর দিয়ে বলেন, সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এর আগেও তিনবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...